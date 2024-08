De la ciencia al arte del drag queen: Gala Varo es la primera mexicana en RuPaul’s Drag Race

Gala Varo encontró en el arte una salvación. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, sin embargo, aunque ejerció algunos años como docente, la joven no lograba conectar consigo misma del todo.

Luchó siempre por defender su personalidad, su verdadero ser y, al no encontrar eso en su trabajo, apostó por adentrarse en los shows drag y las interpretaciones.

Su trabajo la llevó a posicionarse como una de las favoritas en diferentes certámenes y, recientemente, fue la primera representante mexicana en participar en el reality "RuPaul’s Drag Race", programa estadounidense que proyecta el talento drag a nivel internacional.

“Encontré mi lugar (en el drag), encontré un espacio donde podía ser yo, donde no me daba miedo expresarme de la manera que yo quería, me estaba costando mucho trabajo posicionar mi trabajo como docente o como académico LGBT+ porque pues sí, hay mucho prejuicio todavía. En el drag hallé esta parte en la que una comunidad me abraza como artista y no se me va a estar cuestionando o juzgando por cómo traiga el cabello, bueno sí lo hacen, pero no de la misma manera”, afirmó Gala Varo en entrevista con El Sol de México.

Jesús Meza Arroyo, su nombre real, nació en Morelia, Michoacán el 1 de mayo de 1989, actualmente radica en Guadalajara. Previo a su debut artístico, se desempeñó como docente de Bioquímica y Biología Molecular, incluso parte de su tiempo lo dedica a investigar sobre tratamientos para niños con leucemia.

Su rostro se popularizó en el reality “La Más Draga” y continuó como participante de la primera temporada de "Drag Race México", conducido por Lolita Banana y Valentina.

“Siempre me la paso cuestionándome y me digo: ‘¿por qué hago esto?’, trato de contestarme de la manera más sincera y me doy cuenta que esto lo hago porque lo disfruto, porque me llena de vida, me alimenta el alma y puedo llegar con distintos mensajes a otras personas, entonces trato de mantenerme siempre muy fiel y con la idea de hacerlo, más allá de la perfección en relación de cómo me hace sentir a mí”, indicó.

Gala Varo, quien tomó su nombre de las artistas surrealistas Gala Dalí y Remedios Varo, es una de las doce participantes de "RuPau’ls Drag Race All Stars", programa que estará disponible en Paramount Latinoamérica a partir del 20 de septiembre. Previo a presentarse, Gala reforzó algunas habilidades, especialmente el idioma inglés.

“Entendí por qué se llama ‘Race’ porque sí fue una carrera contra el tiempo para tratar de encontrar el espacio para prepararme, tomar clases de inglés, de actuación, de improvisación, caracterización, costura, confección y al mismo tiempo seguir con los shows, con las transmisiones en redes sociales, fue una locura, pero uno va adaptándose.

“Pero ya estando ahí, nunca me imaginé que pudiera lograr este tipo de shows y artes y menos enfrente de una persona que has admirado por tanto tiempo, se siente como un sueño, se siente muy irreal, pero también muy correcto”, aseguró.

Con su participación, la “Dama Peligrosa”, como se hace llamar, espera que empresarios y productores valoren mucho más el trabajo drag, que pueda ser bien remunerado, pero además, que den oportunidades para demostrar el talento de los mexicanos, ya que, así podrá haber más oferta, con mejor talento.

“El arte en general no es bien remunerado, pintores, cantantes emergentes, músicos, escultores, drag queens, actores, evidentemente al principio cuesta mucho trabajo posicionarte, hacer algo destacable o algo por lo que la gente te pueda conocer, de ahí podemos tener artistas como Taylor Swift que llenan auditorios y por otro lado tenemos cantantes de Metro que también son talentosos, pero no han tenido la oportunidad.

“En algún momento pudimos ver a Rosalía cantando en alguna plaza de Barcelona y luego verla convertida en una estrella mundial. Siempre hacer arte va a ser una decisión, lo hacemos porque nos gusta, nos llena y no siempre lo hacemos por la cuestión económica, entonces esperemos que con esto se concientice”, aseguró.

Alyssa Edwards, de Estados Unidos; Athena Likis, de Bélgica; Eva Le Queen, de Filipinas; Kitty Scott-Claus, del Reino Unido, Kween Kong, de Australia y Nueva Zelanda; Miranda LeBrao, de Brasil; Nehellenia, de Italia; Pythia, de Canadá; Soa de Muse, de Francia; Tessa Testicle, de Alemania y Vanity Vain, de Suecia son las otras participantes del programa que compiten por el título de “Reina de este maldito mundo”, un premio de 200 mil dólares y un espacio en el Pabellón Internacional del Salón de la Fama de Drag Race.

Los jueces de la temporada son Michelle Visage y el coreógrafo Jamal Sims, con invitados especiales cada semana, una de ellas, la cantante mexicana Danna.