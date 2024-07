Drake Bell encuentra en la música su diario personal

Durante los más de 20 años que lleva dedicándose a la música, Drake Bell ha encontrado en ella una manera de expresar sus sentimientos, y procesar todo lo que sucede en su vida, para después compartirlo con sus fans.

Puede interesarte: Drake Bell revela que estaba en crisis cuando desapareció: "ya no quería estar aquí"

En entrevista con El Sol de México, la también estrella del programa juvenil Drake y Josh explicó que componer lo ayuda, pues “muchas de las canciones que escribo son terapéuticas, son como escribir en mi diario. Aunque a veces necesitas canciones que son simplemente sin sentido y divertidas”.

Drake ha conquistado al público a través de temas como I Know y Makes Me Happy, lanzadas en 2006 como parte del álbum It´s Only Time, con 45 y 2.4 millones de vistas en YouTube respectivamente, y Found A Way, tema principal de la serie que protagonizó entre 2005 y 2007.

OMG! Drake Bell quiso conquistar a Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, pero lo rechazó

“Cuando escribes una canción, puede significar algo para ti, pero algo distinto para alguien más. Cuando tocamos en vivo y la gente conecta con los temas, cuando conozco a mis fans y comparten sus historias conmigo, es increíble cómo podemos hacer una conexión a través de la música”.

CANTA EN ESPAÑOL POR PRIMERA VEZ

Hace unos días el cantante lanzó un tema titulado Te desenamoraste, su primer trabajo completamente en español, que cuenta ya con tres millones de reproducciones en plataformas digitales.

El cantante reveló que éste podría ser tan sólo el primero de varios trabajos de este tipo, pues disfrutó la experiencia de escribir en otro idioma. “Sería maravilloso, fue emocionante para mí hacer una canción completa en español, que escribí yo mismo, así que definitivamente es algo que me gustaría seguir explorando”.

El cantante visitó Puebla el año pasado. Foto; Instagram / @drakebell

Asimismo, señaló que su decisión de cantar en español obedece a la influencia que ha tenido México en sus composiciones, pues al ser un país donde ha desarrollado gran parte de su carrera, lo ha hecho sentir muy cómodo.

“Me ha influenciado mucho, cuando vengo a tocar en festivales y escucho a los otros artistas tocar, simplemente estar aquí y estar con amigos, y escuchar las canciones, ha tenido una gran influencia en lo que he estado grabando últimamente”, contó.

LA GIRA QUE VIENE

Drake está próximo a emprender una gira que lo llevará a ciudades de Estados Unidos y México, entre las que se encuentran Monterrey (8 de septiembre), Guanajuato (21 de septiembre) y la Ciudad de México (27 de octubre).

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al respecto, adelantó: “tocaré muchas canciones del disco, será la primera vez que la gente escuche estas canciones en vivo, cuando vengan a ver el show. Tenemos una banda increíble, es un show emocionante, es realmente una experiencia increíble”.

PREPARA UNA CANCIÓN DIVERTIDA

El también actor prepara el próximo lanzamiento, para finales del mes de agosto, de un nuevo sencillo titulado By The Ocean, el cual describe como una canción para pasarla bien, él la escribió con ese objetivo.

“Cuando llegué al estudio simplemente quería escribir algo con lo que no tuviera que pensar, y sólo divertirme. Así surgió esta canción, y estoy completamente enamorado de ella, sólo la puedes poner y no pensar en la vida, está hecha simplemente para divertirte”, finalizó.