El rapero Kanye West se postulará para la presidencia de EU

El músico estadounidense Kanye West anunció este 4 de julio que se postulará para ser el próximo presidente de los Estados Unidos, en las elecciones que se realizarán en noviembre de este año.

El también productor y diseñador de 43 años, esposo de la socialité Kim Kardashian, realizó el anuncio a través de su cuenta de Twitter.

Ahora debemos realizar la promesa de América, confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me estoy postulando para ser presidente de Estados Unidosescribió en su cuenta de Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Minutos después de la noticia, el visionario Elon Musk, dueño de la compañía multimillonaria Tesla, manifestó su “apoyo total” a la candidatura del afroamericano.

Foto: Cortesía | Abc

Esta no es la primera vez que West habla públicamente de su intención de postularse a la Presidencia. Su primer anuncio lo hizó en agosto del 2015, mientras recibía un premio en la ceremonia de los MTV Video Music Awards. “He decidido postularme a la Presidencia en el 2020”, declaró entonces.