Elisa Carrillo refuerza su arte desde su casa

Una artista como Elisa Carrillo, cuyo trabajo es reunir multitudes y su vida profesional transcurre en los ensayos, los escenarios y las giras, se adapta a la contingencia por el Covid-19, consciente de que los teatros serán los últimos en abrirse cuando ésta termine.

“Todos los artistas, quienes se dedican al teatro y a presentarse en salas de conciertos se enfrentan a una situación difícil porque nuestro trabajo es de contacto al cien por ciento, lo que nosotros hacemos se encuentra dentro de las situaciones que tardarán en volver a la normalidad y no sabemos hasta qué momento vamos a regresar a nuestras rutinas normales”.

La mexiquense y premio Benois de la Danse 2019 comenta para El Sol de México cómo vive la contingencia en Alemania donde reside como la Primera Bailarina del Staatsballett, Berlín, que con las restricciones que marcan las medidas sanitarias en la ciudad germana, puede salir a correr y a hacer ejercicio.

La anima “sentir el aire fresco”, ya que no puede ir a otros sitios debido a que todo se encuentra cerrado y tampoco puede visitar a los amigos. “Yo entreno todos los días en la sala de mi casa, todos los bailarines tenemos una clase con un maestro de la compañía que nos da clase por Zoom, creo que también eso me ha ayudado, tener la disciplina diaria. Claro que no se puede hacer mucho, por parte del ballet nos regalaron un metro y medio de linóleo para hacer lo básico, para no resbalarte en la barra, dar unos saltos, hacer unos giros, es difícil hacer esto en un suelo que no es el adecuado”.

Detalló que esto es el 30 % de lo que una bailarina de alto rendimiento como ella hace. “No es fácil, voy a correr y hago un poco de cardio, pero realmente no es nada comparado con lo que hago todos los días, es difícil en ese sentido, voy a tener que tomar esto tranquilamente”.

La artista señala que siempre procura ver lo positivo ante la adversidad.

“Eso me ha ayudado en la vida y lo más bello de estar en casa es poder estar con mi hija. Esto nos ayuda a reflexionar, y a mí, a darme cuenta de que no todo lo material es importante”.

Aunque no adelantó cuáles serán sus planes una vez que termine la contingencia mundial, ha trascendido en los circuitos culturales del Estado de México, que es posible se lleve a cabo el evento Danzatlán en su tercera edición, evento que la artista realiza anualmente, para apoyar al ámbito de la danza en nuestro país.