Escorpión Dorado quiere conquistar la televisión con el programa El círculo del 1%

Se transforma la televisión abierta mexicana con el programa de concurso “El Círculo del 1%”, que tiene como anfitrión no al clásico galán, ni al locutor que cautiva sólo con la voz, sino a un enmascarado: Escorpión Dorado, quien se define como “un dios del internet y muy pronto de los medios de comunicación”.

El famoso youtuber lucirá durante la primera temporada del programa 52 máscaras, pues ese es el sello que lo distingue.

“Soy un superhéroe de la vida moderna, las máscaras se usan desde tiempos prehispánicos y hasta nuestros días en escenarios del cine de luchadores o en los cuadriláteros en vivo, esto siempre nos da una identidad y es el plus para que se sigan dando este tipo de personajes en el entretenimiento, donde han vivido durante décadas”, comentó.

Su sentido del humor se hizo patente cuando respondió que usa máscara, no para evitar los departamentos de peinado y maquillaje, sino porque “al ser un Dios, esas cosas que hacen los mortales de quedar bien peinados y maquillados no va conmigo, no son para mí; muchas personas me ven con la máscara pero no es así, es mi belleza natural”, reitera.

OMG! Alex Montiel bloquea a Oscar Burgos tras escándalo por infidelidad

La entrevista con Alex Montiel se realiza durante una de las grabaciones del show que lo lleva a la televisión abierta, un ámbito que está dispuesto a conquistar, tal como en su momento lo hicieron conductores como Paco Stanley, Adal Ramones o Marco Antonio del Regil.

Escorpión Dorado conoce el éxito gracias a su canal de YouTube, un espacio que le permitió crecer hasta llegar a tener en la actualidad nueve millones 400 mil seguidores, que cada semana están pendientes de las entrevistas que realiza con un formato ya conocido en otras partes del mundo: invita al entrevistado a dar un paseo en su auto y la charla se realiza de manera informal, mientras él maneja.

Ahora quiere pasar sus conquistas a un terreno tradicional, pero que sigue teniendo mucho arraigo entre el público, y con una faceta desconocida para él, así que aceptó el reto de conducir un programa de concurso para la televisión abierta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“A mis seguidores, a la audiencia, les digo que mi intención es hacer un programa con el que se reúna toda la familia cada domingo, ya sea a la hora de la comida o simplemente echando flojera en casa. Espero aportar algo y crecer en esta industria, sin dejar las redes sociales”.

“El círculo del 1%” es un programa de concursos que reúne en cada emisión a 100 participantes, quienes tendrán que responder preguntas de diferentes áreas, no gana quien más sabe, sino quien sigue la lógica. Cada participante inicia con mil pesos y puede aspirar a llevarse hasta 100 mil pesos.