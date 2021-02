Gaby Spanic regresa al melodrama con Si nos dejan

Un cuarto de siglo después, que una mujer se enamore de un hombre más joven, tal como sucede en la trama de Si nos dejan, sigue siendo un tabú, admite la actriz venezolana Gaby Spanic, quien tras siete años de ausencia en Televisa regresa como Fedora, la mejor amiga de Alicia (Mayrín Villanueva), la protagonista de esta nueva versión de Mirada de mujer.

Dos mujeres que se enamoran de hombres menores que ellas, aún es mal visto en la idiosincrasia mexicana, pero “en el corazón no se manda, son situaciones que pasan y en esencia, el amor no tiene edad”, dice Spanic.

Cuando se estrenó Mirada de mujer, la primera adaptación mexicana de la trama colombiana Señora Isabel, su éxito se debió precisamente a que por primera vez una pareja protagónica tenía diferencias de edad. Y el hombre era el menor. Pero también llamó la atención que una mujer madura fuera sexualmente activa, libre de prejuicios y capaz de enamorarse de un joven, como sucede con el personaje que interpreta Spanic.

Aunque ha pasado un cuarto de siglo, algunos prejuicios no cambian, admite la actriz. “Fedora, no es villana, es un personaje de vanguardia, ella lucha por su libertad, es divertida, divorciada en tres ocasiones, mujer audaz, creativa, vive sin límites, sin privaciones del amor ocasional, no le hace caso a los convencionalismos de la sociedad y zas, la atrapa el hijo de su mejor amiga, por quien va a luchar con sus entrañas, porque en el corazón no se manda”, describe en entrevista con El Sol de México.

En la trama, tanto Fedora como Alicia, “tienen que enfrentar una avalancha de prejuicios sociales”, agrega. Y en el caso de su personaje, “encuentra el amor en el hijo de Alicia, pero no es algo que haga premeditadamente, ni por maldad, o traición a su amiga. Simplemente se enamora”.

Angélica Aragón y Margarita Gralia interpretaron a la protagonista y a su mejor amiga, María Inés y Paulina en Mirada de mujer. En esa adaptación el personaje que ahora encarnará Gaby Spanic, se contagia de VIH. En Victoria (2007), el remake estadounidense protagonizado por Victoria Ruffo, su amiga Camila (Diana Quijas) padece cáncer de seno.

Esta renovada historia regresa a Gaby Spanic a las telenovelas, pero no ha estado alejada del todo de la pantalla chica. El año pasado obtuvo el segundo lugar en el concurso Dancing with the stars, reality de baile desde Hungría.

Su estadía en Europa durante cinco meses el año pasado, le confirmó la fama que tiene en el Viejo Continente gracias a la televisión. “Es la primera vez que vivo allá y me da mucho orgullo saber que soy conocida por mis telenovelas como Soy tu dueña, La usurpadora, La intrusa, o Tierra de pasiones. Es maravilloso, soy muy querida por allá”, manifiesta en tono muy alegre.

Gaby Spanic recuerda que cuando tomó vacaciones el año pasado en Acapulco, surgió la oportunidad de hacer el casting y le gustó tanto el personaje de Fedora que decretó que dicho papel sería para ella y así resultó, lo cual agradece a Carlos Bardasano, el productor ejecutivo.

Finalmente, la actriz, quien ya está grabando en foro de Televisa San Ángel los capítulos de Si nos dejan, compartió que en el último bimestre del 2020, cuando llegó a Acapulco directo de Europa, “descubrí que me dio Covid-19 y fui asintomática. En enero me hicieron dos pruebas, las cuales aún eran positivas y la tercera ya negativa”.