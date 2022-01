Hallan muerto al hijo de 17 años de la cantante Sinead O'Connor

El hijo de 17 años de Sinead O'Connor, Shane, fue encontrado muerto en Irlanda después de que la cantante irlandesa notificara a las autoridades que había desaparecido.

De acuerdo a medios locales, el joven desapareció el jueves 6 de enero, supuestamente después de marcharse de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio y fue visto por última vez en Tallaght, al sur de Dublín.

➡️ ¿Eres tú, The Weeknd? El cantante se transforma de nuevo para estrenar "Dawn FM"

A través de redes sociales, O'Connor confirmó la lamentable noticia.

"La luz misma de mi vida, decidió poner fin a su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé, te amo tanto".

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

➡️David Bowie: 75 años representando a los jóvenes

Además, la cantante de 55 años denunció que a la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda, que es conocida como Tusla, por su falta de accionar.

Aseguró que tras 26 horas transcurridas desde la muerte de su hijo no ha recibido ningún tipo de contacto.

Shane era uno de los cuatro hijos de la cantante, quien anteriormente en redes sociales le pidió a su hijo que no se lastimara. El padre del menor es el músico irlandés Donal Lunny.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sinead O'Connor se hizo famosa por primera vez por su sorprendente versión de 1990 de la canción "Nothing Compares 2 U".

Surgió de una familia abusiva en Irlanda y ha sido sincera sobre sus propias luchas con las enfermedades mentales.







Con información de The Inverell Times