Irina Baeva se queda al frente de Aventurera pese a críticas

A pesar de las críticas por su desempeño "Aventurera", Irina Baeva continuará al frente del elenco del espectáculo, así lo confirmó el productor Juan Osorio en un encuentro con los medios de comunicación, en el que también ella estuvo presente.

"Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina. Ha aguantado las críticas, los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su trabajo", aseguró Juan Osorio.

"Por encima de una negocio está la calidad humana. Yo confié desde el principio en Irina. Para mí ella merece estar aquí y yo la respaldo", añadió el productor.

Irina Baeva debutó en la nueva versión del show, que se presenta en el Salón Los Ángeles, el pasado 20 de junio. Desde ese momento, las críticas a su interpretación iniciaron, al grado de originar falsos rumores sobre su destitución.

A pesar de ello, alguna parte de la audiencia ha mantenido el apoyo a su trabajo, dijo la actriz desde las butacas del Salón, y aprovechó para agradecer al público y a Juan Osorio.

"Para mí, el rival más grande, más allá de las críticas y de toda la gente que puede salir a opinar, soy yo misma en el espejo. Todos los días trato de mejorar, de ser una mejor persona, una mejor actriz, bailarina, cantante. Una mejor ‘Elena Tejero’ (la protagonista de la obra) y darle el mejor espectáculo a mi gente", mencionó la actriz nacida en Rusia, quien destacó el esfuerzo de toda la producción.

"Hemos estado ensayando, preparándonos, tomando las opiniones de la gente con mucha humildad y con mucho respeto", dijo.

Irina Baeva dijo que toma las críticas a su desempeño como una motivación para mejorar su desempeño. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

"No saben la respuesta tan más bonita que hemos tenido de parte del público la semana pasada en las funciones. No es nada de lo que se dice afuera. Tenemos un momento impresionante, que es como una fiesta, porque ese es el concepto con el que sale toda la gente, que ‘Aventurera’ no es de nosotros, es del público, es de la gente", mencionó la actriz.

Si bien algunas críticas han sido ataques directos a su persona, aseguró que las toma de la mejor forma, incluso como una motivación para su papel de “Elena Tejero”.

"Por más que me duela, lo voy a tomar como motivación y aquí vamos a seguir. Como buena rusa mexicana ¡no me rajo! Aquí vamos a estar", recalcó.

A punto de finalizar sus palabras, la actriz envió un mensaje a sus detractores que la han juzgado sin una crítica constructiva.

"Nunca voy a estar a favor de la gente que critique, que opine, simplemente con tal de decir algo. Hay una gran frase ‘si no tienes nada bueno que decir, pues mejor callarse’", dijo.

"Aveturera" se presenta los jueves, viernes y sábados en el Salón Los Ángeles, con localidades de 500 a dos mil 300 pesos.