La Divaza cuenta en libro la dualidad entre el creador de contenido y el personaje

Este libro escrito por Pedro Luis Figueira, conocido en las redes sociales como La Divaza, narra cómo comenzó su carrera en el internet y cómo fue definiendo su doble personalidad.

“Me hace feliz que yo por el hecho de contar mi historia en un libro, estoy ayudando a muchas personas. Estoy orgulloso de ser un creador LGBTQ+, porque no se nos dan tantas oportunidades. Espero que a las personas les guste y que entiendan el mensaje de este libro”, comenta el creador de contenido en entrevista con El Sol de México.

“En el mundo hemos avanzado demasiado, en el momento en el que yo hacía un video ‘saliendo del clóset’ era otra época, eran conversaciones mucho más fuertes. Yo como consumidor de internet estoy feliz de que eso ya no es así, ya hay más representación. Las personas entienden que merecemos los mismos derechos”, agrega.

El creador de contenido subió su primer video a la plataforma YouTube hace 10 años, con el paso del tiempo se ha hecho de más de 10 millones de suscriptores, y más de siete millones en Instagram, un éxito que considera es gracias a ser auténtico. “La gente que todavía está aquí y los amo, ¡cómo pueden aguantar tanto a una persona! Estoy muy agradecido de su apoyo. A la gente le gusta mucho lo que es ser alguien real y eso lo notamos en las personas que yo mismo consumo”.

Figueira cuenta que el inicio de su recorrido fue complicado debido a las inseguridades que ahora considera superadas y comparte en su nuevo escrito. “Muchas de esas inseguridades no sabía que las tenía. Me las causaron las redes sociales. Creía que eran normales y este libro se trata de eso, de que muchas cosas no son así. Son inseguridades que nos crean, de nuestro entorno. Aceptarlo y escribir sobre eso en Confesiones de una diva es hablarlo desde otra perspectiva. Ya pasaron muchos años”.

Confesiones de una diva narra sobre lo vivido en ese lapso, y cómo ha experimentado la dualidad entre Pedro Luis Figueira y su álter ego La Divaza. En su relato, plasma comentarios de ambas personalidades y de alguna forma conversan entre ellos.

“Las frases son como una opinión. Estamos en un capítulo de Pedro y entonces como que La Divaza necesitaba decir algo. Esos textos representan a La Divaza intentándose meter y cada vez salir más. Está representado en el libro de esa manera. Ambas personas aprendieron una de la otra”.

Otra característica del reciente lanzamiento es que se acompaña de códigos que permiten a los fans seguir su lectura con música que el autor ha seleccionado. “El libro es interactivo, tiene el formato de audiolibro, yo cuento la historia y la narro. Los códigos QR son unas playlists de música que representan las canciones que yo estaba escuchando y que mejor describen de lo que se trata el capítulo. Las personas que me siguen saben que la música es muy importante para mí. Les quería dar una parte de lo que estaba pasando en ese momento acompañado de canciones”, explica.

Ahora que su libro está publicado, La Divaza comenta que está en proceso de seguir con nuevos proyectos en más de un medio audiovisual y que está agradecido con sus fans por haberlo acompañado en reality shows, podcasts, videos de YouTube y más.