Los conciertos online ponen la música este 10 de Mayo

La cuarentena obligó a los artistas a modificar los festejos del 10 de mayo para las mamás de todo el mundo, a través de diferentes plataformas se generaron diversos conciertos en línea para no pasar este día desapercibido.

Los recitales comenzaron desde muy temprano, artistas como Fonseca, Lila Downs, Roberto Carlos y agrupaciones como La Oreja de Van Gogh y Miranda fueron de los primeros en adueñarse de las plataformas.

Gossip Bad Bunny sorprende con "Las que no iban a salir", su tercer disco

Parte de la dinastía iniciada por el Charro de Huentitán se hizo presente en estos festejos, en un concierto que juntó a Alejandro y Alex Fernández.

El primero en aparecer fue Alex con las canciones; Esta Vida, Te Amaré, Porque Te Quiero y Mujeres Divinas, para dejar después el micrófono a su papá, quien regaló canciones como Caballero, Me Dedique a Perderte, Nube Viajera y Contigo en la Distancia, entre otras conocidas interpretaciones.

El cantante también aprovechó para dedicar unas palabras a las mamás del mundo; “Que gusto poder estar aquí con ustedes y sobre todo compartir este momento con Alex. Estoy convencido de que cuando los pensamientos y buenos deseos de una madre están dentro de nuestro corazón, nunca estaremos lejos de casa. No podemos estar juntos, no nos podemos abrazar, no podemos besarnos pero estoy seguro de que si todos nos cuidamos, esto pasará muy pronto”, dijo antes de comenzar.

Benny Ibarra se conectó a las 12:00 p.m. arrancando su recital con palabras de aliento; “Quiero agradecer a las grandes creadoras de vida y las guardianas de toda esa magia que es estar vivo, muchas gracias mamá. Mi mamá ha sido una madre amorosa y la admiro muchísimo como artista, en cada uno de los pasos que yo doy, ella está ahí”, expresó antes de darle voz a las canciones Llueve Luz, Uno, Cielo, entre otras.

Brasil también estuvo presente en estos festejos a través de Roberto Carlos, vestido con sus tonos característicos azul y blanco y acompañado de su banda, quienes estaban todos separados por paredes de acrílico y utilizando cubre bocas para evitar contacto, el cantautor regaló interpretaciones de Além Do Horizonte, As Curvas Da Estrada de Santos, Eu te amo, te amo, te amo, entre otros; además aprovechó para invitar a los 140 mil usuarios conectados a seguir las medidas de higiene recomendadas por las autoridades de salud de cada región.

Desde Miami, Juanes y Fonseca regalaron el espectáculo “Por Las Madres”, en el que al lado de dos músicos y con un jardín de fondo, se unieron para festejar este día con interpretaciones de Cielito Lindo, famosa canción mexicana que Juanes dedicó a su madre; continuando con A Dios le Pido, Para Tu Amor y Es Por Ti. Mientras que de Fonseca cantaron Entre Mi vida y La tuya, Confiésame y Paraíso, así como varios temas en los que dejaron a un lado su concepto de solistas interpretando estas melodías a dueto generando una audiencia total de 57 mil personas.

Yahir, Eugenia León, Bronco, Río Roma, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Christian Nodal y La Arrolladora fueron otros de los artistas que a través de diversas plataformas se sumaron a este festejo virtual del 10 de mayo.

Te recomendamos ⬇️