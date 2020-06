Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, pierde lucha contra el cáncer

Tras luchar cinco años contra el cáncer, Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, falleció a las edad de 53 años, así lo dio a conocer la agrupación de rock a través de un comunicado en redes sociales.

"La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015".

En el escrito aprovecharon para agradecer al personal médico del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón), donde fue atendido el cantante.

"Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

Nacido el 11 de octubre de 1966 en España, Pau Donés comenzó su vida musical desde los 12 años, cuando su madre antes de morir, le regaló su primera guitarra.

Sin embargo, fue hasta la edad de 15 años que junto con su hermano Marc formó su primera agrupación, la cual llevaba por nombre "Jay & Company Band", más tarde formaron una segunda que titularon "Dentaduras Postizas".

En 1996 nace Jarabe de Palo y la esencia de "La Flaca", sencillo que los dio a conocer, se fue expandiendo gracias a una campaña publicitaria de Carácter Latino y para 1997 Jarabe de Palo se escuchaba por distintas partes del mundo.

Tras una indudable, gran trayectoria en el mundo de la música, el 1 de septiembre de 2015, Pau dio a conocer que fue sometido a una operación debido al cáncer de colon, hecho que lo obligó a cancelar todas sus presentaciones programadas en España y países de América.

Un año más tarde, daría la noticia que se encontraba "limpio" de cáncer, pero en 2017 presentó una recaída, la cual enfrentó con fortaleza y resultado de ello, comenzó una gira, lanzó nuevo disco y además, publicó un libro.

Finalmente, para octubre de 2018, rompió el corazón de sus seguidores, anunciando que dejaría indefinidamente la música comenzando el 2019.

En abril de 2020 surgieron nuevas esperanzas con la noticia de que el grupo lanzaría en septiembre nueva discografía, sorpresa que adelantaron y "Tragas o escupes" fue presentado el 28 de mayo.

"Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto (...) vuelvo porque pisar el escenario es en lo único que pienso".

Antes de su partida dejaría un regalo más a sus seguidores, pues el video oficial de "Eso que tú me das" se publicó tan sólo unas semanas antes de su fallecimiento.

Ante la lamentable noticia, artistas como Noelia, Carlos Vives y Alejandro Sanz, expresaron a través de sus redes sociales, su pésame y solidaridad para sus familiares, amigos y conocidos del cantante.