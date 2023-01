Muse deleita a 65 mil personas en el Foro Sol

Muse arrancó con todo la agenda de conciertos internacionales en la Ciudad de México. La agrupación inició su concierto con una escenografía austera, confirmada únicamente por pantallas y una tela morada al fondo.

Todo pintaba a que sería un show sencillo, pero los británicos parecen no estar familiarizados con esa palabra, y estaban listos para deslumbrar a las 65 mil personas que se dieron cita en el Foro Sol.

Mientras sonaba "Won't stand down", la manta cayó, develando a una especie de robot gigante, cuya cabeza se movía de lado al lado, como si estuviera vigilando que los fans no dejaran de gozar el concierto.

Matt Bellamy (el vocalista) se contagió de esta felicidad, y brincaba por la pasarela, con una sonrisa dibujada en su rostro, mientras sonaba "Hysteria". Su euforia llegó al punto más alto al sonar "The gallery", dónde destruyó por completó si guitarra.

El repertorio siguió con temas como "Bliss", "The gallery", "Compliance" y "Halloween". Cuando tocó turno "Thought contagion", un viejo conocido hizo su aparición: el peluche de Dr. Simi fue lanzado directamente a los brazos del cantante, quién lo tomó en sus manos y "le cantó" un coro de la canción.

"Los amamos México", gritó Matt antes de entonar "Madness" (que resultó ser una de las más coreadas de la noche), y luego procedió a hacer gala de sus dotes con la guitarra eléctrica al tocar "Supermassive black hole".

"Plug in baby" arrancó con el bloque de las que, a juzgar por la cantidad de gritos y chorros de cerveza que volaron por los aires, parecieron ser las favoritas de la audiencia.

Matt cambió su playera negra por una chamarra luminosa, cuando llegó el momento de "Uprising" y "Starlight", que marcaron el final del show. Tras una breve pausa, volvieron para despedirse con "Kill or be killed" y "Knights of cydonia".