Regresaré aunque tenga que hablar con las manos: Celine Dion

La cantante Celine Dion dio a conocer algunos detalles sobre cómo ha cambiado su vida desde que le detectaron, en 2022, el síndrome de persona rígida, padecimiento que la llevó a alejarse de los escenarios de manera indefinida y cancelar las fechas de su gira “Taking chances”.

La canadiense conversó con la presentadora Hoda Kotb durante la emisión del “Today Show”, donde confesó que incluso ha sufrido fracturas en las costillas a causa de esta enfermedad.

Es como si alguien te estrangulara, como si presionaran tu laringe y tu faringeCeline Dion

“Se convierte en un espasmo, empezó en mi cuello, dije ok todo estará bien, pero también puede ser en el abdomen, en la columna o en las costillas”, detalló la cantante.

El síndrome de persona rígida es una enfermedad autoinmune y progresiva que no tiene cura, aunque sus síntomas se pueden controlar con medicamentos.

La intérprete de “My heart will go on” reconoció que no frenó cuando su cuerpo se lo pidió, e incluso su voz se vio afectada en sus shows debido a que sonaba más nasal. Por ello cuando su condición empeoró, optó por contar la verdad a quienes la rodeaban y a su público.

¿Celine Dion regresará a los escenarios?

Ante la pregunta de qué le robó esta enfermedad, Dion respondió que no permitirá que le quite nada más, y asegura que volverá a los escenarios “incluso si tengo que gatear”.

“Si tengo que hablar con mis manos, voy a regresar. Soy Celine Dion, porque hoy mi voz se va a escuchar por primera vez, no porque lo necesito, sino porque lo quiero, lo extraño”.

Esta charla se da dentro del marco del estreno del documental "Yo soy: Celine Dion", el cual podrá verse desde el próximo 25 de junio en la plataforma Amazon Prime.