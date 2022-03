Residente humilla a J Balvin: memes y lo que debes saber de su pelea

El puertorriqueño Residente se volvió tendencia en redes sociales por revivir la pelea contra J Balvin, a seis meses de que comenzara la polémica entre ambos, luego de que este 3 de marzo realizó una sesión musical con el productor Bizarrap, en la que se lanzó con todo en contra del reguetonero colombiano.

El video que René Pérez Joglar, nombre real del artista, lanzó en colaboración con Bizarrap, titulado RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49 y con duración de poco más de ocho minutos, mostró lo que quizá podría ser el ataque más feroz que un artista ha perpetrado sobre otro en una canción en español, pues vaya que el rapero puertorriqueno no se guardó nada.

Y es que, en este material musical que está dividido en tres capítulos, Residente criticó, de entrada, a todo el género urbano y posteriormente arremetió en contra del intérprete de “In da Guetto”, a través de una dura lírica que rápidamente se hizo popular en las redes sociales, pues recolectó más de cinco millones de reproducciones en menos de cuatro horas.

Todo empezó en el primero y segundo capítulo de la sesión musical, titulados “En un lugar de la mancha” y “Mis armas son mis letras”, donde René Pérez comenzó a hablar de los cantantes de reguetón de forma genérica, donde los juzgó por usar playback y autotune.

“ESTE PEND*** ES RACISTA Y NO LO SABE”: RESIDENTE DESTROZÓ A J BALVIN

No obstante, en el tercer episodio de la sesión, al que llamó “El caballero de los espejos”, el cantante de “Atrévete” ahora sí hizo mención directa al reguetonero, luego de que le preguntara a Bizarrap si “así estaba bien”, a lo que el productor respondió “Si le dieras a Balvin puede ser que me guste”, a lo que Residente respondió: “No, a Balvin no cabrón, es un bobolón ese cabrón…bueno, dale”.

“Voy a rebajarme con un bobo que le canta a Bob Esponja y Pokemon. Este cobarde corderito es como un desayuno vegano, sin huevos. Eres tan inseguro que tienes que demostrar en Instagram cuánto dinero ganas”, inició.

En dicho fragmento el puertorriqueño dijo, literal, todo lo que pensaba sobre José Álvaro Osorio, conocido artísticamente como J Balvin, a quien también lo señaló como una persona racista, desleal, cobarde y que es básicamente el “Logan Paul” del reggaeton.

“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot-dog sin ketchup ni pan”, dijo en una clara referencia al comentario que Residente le hizo a J Balvin hace unos meses, donde comparó su música con comida de restaurantes Michelin.

Al final Residente le recordó a J Balvin que las palabras dedicadas en esta sesión no son para él, sino para quienes conforman la escena musical urbana y merecen más reconocimiento. “Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquél que escribe”, dijo René durante la sesión que nos dejó sin palabras.

¿J BALVIN INTENTÓ CENSURAR A RESIDENTE?

De acuerdo a un video posteado en su cuenta de Instagram, el vocalista de Calle 13 dio a conocer que alguien (haciendo referencia a J Balvin) estaba moviendo cielo, mar y tierra con tal de evitar que lanzara una canción donde le dedicaba “un par de líneas” a dicha persona.

“En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, dijo el puertorriqueño al detallar que esta persona incluso amenazó con demandar a su disquera.

USUARIOS REACCIONAN A PELEA CON MEMES

Como era de esperarse, la pelea de Residente y J Balvin se viralizó en redes sociales rápidamente y los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar a lo ocurrido, por lo que cibernautas tomaron partido por cada uno de los artistas. Quienes estaban del lado de Residente optaron por hacer divertidas bromas sobre cómo el rapero “destrozó” a J Balvin con sus rimas.

