Rodrigo García Barcha hace una radiografía de la familia

Explorar los lazos y secretos que existen dentro del núcleo consanguíneo es el objetivo de Familia, cinta de Rodrigo García Barcha, con las actuaciones protagónicas de Maribel Verdú y Daniel Giménez Cacho.

La cinta parte de una reunión familiar que encabezada el patriarca (Giménez Cacho) quien le informa a sus hijos sobre su decisión de vender el rancho y casa donde viven. Para saber qué hacer, cada uno de los integrantes expondrá el por qué debería de quedarse con dichas propiedades, argumentando cada quien su propio interés; en medio de este proceso cada uno empezará a revelar su verdadera personalidad.

“Esta es una familia feliz, funcional y luminosa y dentro de esto también hay un montón de problemas. Lo que me gusta de esta familia en particular es que pareciera que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas importantes, por ejemplo, son mujeres creciendo, mujeres de esta época lidiando con un padre de otra época, pero que amorosamente quiere hacerse el moderno fallidamente”, afirmó en entrevista Ilse Salas, quien da vida a una de las hijas.

“Hay una cosa que dice Beny (el hermano menor)en la película, donde expone que sus hermanas ya parecen más sus tías, que eso también pasa por la separación de las familias y alguien muy cercano, que pudo haber sido tu carnal, de repente ya no lo conoces por el distanciamiento que se ha generado”, agregó la actriz.

Con esta historia, la primera que filma en español y en México, el cineasta vuelve a desarrollar su tema fetiche: cómo se desarrollan las relaciones entre parientes. Antes lo hizo en Fathers and Sons, Mother and Child y recientemente Raymond & Ray que narra la historia de dos hermanos que se reencuentran con su medio hermano menor luego del fallecimiento de su padre.

“Creo que él se basa en el verdadero valor de la familia, algo que yo también he ido aprendiendo a valorar a través de los años, es un esfuerzo estar dispuesto a sacrificar muchas cosas, modificarse, transformarse y las familias son naturalmente una invitación a eso”, dijo Cassandra Cianguerotti, quien da vida a otra de las hijas.

García Barcha cuenta con 14 premios en festivales internacionales de cine por cintas como Nine Lives y Albert Nobbs.

Cortesía | Netflix

Además de Ilse Salas, y Cassandra Ciangherotti, participan en el filme Natalia Solián y Adolfo Madera, bajo la producción de Gerardo Gatica y Pablo Zimbrón.

El filme muestra a una familia diversa, un papá que tiene ideas costumbristas, otros más que buscan la libertad y todos incluyen en su vida a Benny, el más pequeño de la familia quien tiene síndrome de Down.

“Ricardo (Selmen) es un actor fantástico, con un talento brutal y es parte de la esencia de esta familia, le da esa naturalidad con la que se comparten muchas cosas que eran tabú como una chica bisexual o aquella que no quiere revelar quién es el padre de su hijo. En este entorno, un chico con síndrome de Down es perfectamente funcional en la familia, él se está independizando, hacerlo, integrarlo así, siento que le abre la puerta a un montón de diversidades que es lo que necesitamos en este momento”, comentó Ilse Salas.

Filmar esta película le dejó a Cassandra Ciangherotti una reflexión, al identificar cuál es su verdadera esencia e incluso saber qué tan transparente es.

“Tu identidad empieza a tomar dimensiones diferentes y, de cierta manera, te pone a pensar dónde eres más tú mismo, con tu familia o con tus amigos, ¿quiénes somos?

“El personaje de Rebeca con su familia pudiera ser una persona controladora, pero con amigos tal vez es súper light; Julia que tal vez es una fracasada para la familia, a lo mejor tiene un grupo de amigos que le aplauden por ser una gran poeta”, dijo la actriz.

Familia se estrena en cines selectos este 7 de diciembre y llega a la plataforma de streaming Netflix el día 15.