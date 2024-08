Sebastián Llosa busca su lugar en la música

Cuando era adolescente, Sebastián Llosa solía ver a los cantantes arriba de un escenario, y pensar que eso era lo más cercano a un súper héroe de la vida real. Desde entonces supo que algún día quería ser quien estuviera cantando ante miles de personas.

En entrevista con El Sol de México, confesó que hace algunos años le daba pena sólo pensar en esta idea, su pasión por la música lo llevó a superar esos nervios e iniciar su propio camino como cantante.

“He tenido un millón de vidas antes de estar en la música, estudié economía, pero no era lo mío, también me acerqué al periodismo, he actuado en telenovelas (“Súbete a mi moto” y “Los Vílchez”), pero eso lo hacía porque había algo en mí que no me permitía cantar frente al público”.

OMG! Elvis Crespo cambia de look tras comparaciones con Rosalía: estoy harto

Poco a poco fue encontrando su propia voz, y empezó a escribir letras basadas en experiencias personales, y eventualmente cayó en cuenta de que esa era la fórmula que lo acercaría más al público.

“Lo intenté durante mucho tiempo, exploré un montón de cosas, probé distintos sonidos, hasta que finalmente llegué a lo que es mi sonido, y es muy auténtico”, señaló el artista, cuyas primeras composiciones las hizo cuando tenía 22 años.

Puede interesarte: Carlos Rivera celebra entre fans sus 20 años de carrera

“Todo músico pasa por un proceso necesario de experimentación, y yo lo empecé tarde. Uno prueba muchas cosas que no son muy fieles a ti mismo, caí por mucho tiempo en esa trampa de hacer cosas considerando el posible éxito comercial, pero cuando hice música para mí, fue la que le gustó a la gente”.

ENCUENTRA SU SONIDO EN UN DISCO

Actualmente celebra el lanzamiento de su disco “Para olvidarte”, un material que le tomó alrededor de tres años para completar, pero le ha dejado la satisfacción de “exorcizar” sus sentimientos.

Y es que a través de su trabajo como autor, se percató de las emociones que lo rodeaban y lo difícil que le resultaba tener desapegos. “Trata de lo difícil que es para mí soltar, ya sea a alguien que he querido o en general”.

Sebastián Llosa celebra el lanzamiento de su disco “Para olvidarte” Fotos: Daniel Galeana / El Sol de México

“Se ha vuelto mi tema, durante los últimos años cuando me sentaba a escribir me nacía eso”, contó. “Tengo esa dificultad que cuando me aferro a algo lo hago fuertísimo, y cuando me siento con una guitarra eso me provoca contar”.

SU FAMILIA LO INSPIRA

Hijo del cineasta Luis Llosa y de la cantante Roxana Valdivieso, y sobrino del escritor Mario Vargas Llosa, se ha percatado que el proceso creativo de un artista se compone del arte que lo rodeó toda su vida.

“Creces rodeado de ciertas cosas que al final te hacen quien eres. Crecí viendo muchas películas, oyendo mucha música. En ese sentido haber crecido en un entorno artístico, definitivamente me dio las herramientas para contar mis historias”, declaró.

SU DEBUT EN MÉXICO

El sábado pasado Sebastián celebró su primer concierto en la Ciudad de México con un espectáculo para una ciudad le ha dado mucho cariño.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Actualmente ya se encuentra preparando su segundo material discográfico, el cual representa un reto mayor para él, debido a que al ya tener una base de fans, la vara es todavía más alta.

“Estoy tratando de tomarlo con calma, es un momento lindo, y tiendo a ser una persona que se frustra mucho, entonces estoy tratando de disfrutarlo”, finalizó.