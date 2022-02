¿Sabes cuánto cobraron Eminem, 50 Cent y Snoop Dogg por participar en el Super Bowl?

Dr. Dre, Mary J. Blidge, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y 50 Cent encabezaron el show de Medio Tiempo del Super Bowl 56 realizado en el SoFi Stadium de Los Ángeles en donde los locales Rams vencieron a los Bengals de Cincinnati por 23-20.

Aunque el show trajo muchas críticas, gran parte de los aficionados al hip-hop se sintió satisfecho por la reunión de algunos de los más grandes exponentes del género desde su creación y, cómo suele ser en cada edición, en muchos también se generó la duda de cuáles fueron las ganancias por su presentación.

Desde que Michael Jackson cambió la historia de los medios tiempos en el Super Bowl XXVII de 1993 el escenario se convirtió en uno de los más importantes para el mundo de la música. El poder presentarse ante un público mundial por un espacio de 15 a 20 minutos significa todo un logro como un verdadero impulso en la carrera de varios o el reconocimiento de una trayectoria.

¿CUÁNTO GANARON POR SU PRESENTACIÓN EN EL SUPER BOWL?

De acuerdo con medios especializados, los artistas que se presentan en el Super Bowl reciben un pago considerado como “significativo” que se traduce en el mínimo establecido por el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), que se ubica en los 1,030 dólares.

La cantidad no solo fue la que recibieron los músicos, también fue la misma que se pagó a los bailarines profesionales y todos aquellos que aparecieron en pantalla durante el acto de cerca de 15 minutos.

Una de las razones por la que el pago se mantiene al mínimo es porque la intención es que los músicos obtengan ganancias por su exposición mediática. Se ha comprobado que las reproducciones de aquellos que se presentan en el Super Bowl incrementan en los días previos y posteriores a su presentación, y con ello obtienen una mayor ganancia.

El show de Medio Tiempo fue visto por una mayor cantidad de público que el del año pasado. Foto: AFP

Para este Super Bowl la audiencia tuvo un incremento en los Estados Unidos al llegar a los 112.3 millones de espectadores, con esto se convirtió en uno de los más vistos en los últimos cinco años.

Respecto a la distribución del público, 101.1 millones de espectadores lo siguió en televisión y 11.2 millones por medio de streaming. En cuanto al show de medio tiempo, los datos de la cadena NBC señalan que fue visto por 103.4 millones de espectadores, por lo que superó en 7 por ciento lo registrado el año pasado con la presentación de The Weeknd.

Junto a esto, los músicos no tienen que preocuparse por ningún tipo de gasto para su presentación, debido a que la NFL se hace cargo de todos los costes alrededor como son el hospedaje, traslado y demás gastos. De acuerdo con algunos datos, en este año la cantidad fue superior a los 17 millones de dólares debido a que fueron varios artistas.

Happy Dre Day !! @drdre @snoopdogg @maryjblige @kendricklamar @50cent @AndersonPaak 🙏🙏🙏 @NFL #SBLVI #PepsiHalftime https://t.co/PR3WJxVDaK pic.twitter.com/3b7Vdq2zNJ — Marshall Mathers (@Eminem) February 14, 2022

GASTOS DE OTROS ARTISTAS

Dentro de algunos datos que se han dado a conocer de artistas que se han presentado en los últimos en el Super Bowl, en el caso de Shakira y Jennifer López los gastos de la NFL por el hospedaje y traslado de las dos artistas se colocó en los 13 millones de dólares.

El año pasado mucha controversia existió con la presentación de The Weeknd, quien realizó una inversión de 7 millones de dólares para mejorar la producción. En aquella ocasión, debido a la pandemia, el presupuesto para el evento tuvo que acortarse respecto a otros años, por lo que el músico decidió poner de su propia bolsa para mejorarlo, lo cual no impidió que muchos de los espectadores se sintieran decepcionados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A lo largo de la historia del Super Bowl el show de medio tiempo ha cambiado de dinámica al comenzar con actuaciones más enfocadas al rock con bandas como The Who, U2, Paul McCartney y The Rolling Stones. En la última década, la dinámica cambió por artistas de la cultura pop y con mayor apertura para toda la familia como son Coldplay, Maroon 5, Shakira, Lady Gaga, Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry, entre otros.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla