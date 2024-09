Víctor García encuentra su sonido en el regional mexicano y fusiones del género

Para Víctor García, los 22 años de carrera que acumula son una “preparación” para ahora sí lanzarse de lleno como artista. Si bien en los últimos años realizó distintas presentaciones y shows, lo cierto es que el cantante no hallaba su nicho, un lugar en donde pudiera promover su concepto musical, esa mezcla entre pop y regional mexicano que tanto le gusta.

Ahora que el regional comenzó a destacar en el mundo y gracias a las nuevas propuestas, pudo encontrar su sonido. “El regional mexicano despunta con un detonador en donde las nuevas generaciones comienzan a hacer fusiones de géneros. Ahí me dan carta abierta para resurgir como un ave fénix, gracias a que se volvieron a retomar las fusiones, pude reaparecer”, afirmó García en entrevista con El Sol de México.

“Estos 22 años los siento como una preparación física, mental, espiritual, he probado la fama, la euforia, y ahora estoy en un momento de mi vida congruente con lo que siento, hago y pienso, todo está en armonía y se me aparece esta nueva oportunidad con un nuevo sello discográfico, no puedo más que agradecer”, agregó el cantante de 48 años.

A muy temprana edad, Víctor García encontró su verdadera pasión: la música. A los siete años tuvo algunas participaciones en televisión en su natal Ciudad Madero, Tamaulipas. A los 14 aceptó ser parte de un grupo musical; a sus 18 viajó a la Ciudad de México para continuar buscando su lugar. En el 2002 surgió para él la oportunidad de estar en la primera generación de “La Academia”, reality musical de TV Azteca.

“Siento que de alguien más depende la oportunidad, pero creo que hay que estar preparado, si uno empieza a prepararse cuando le llega la oportunidad entonces estuviste perdiendo el tiempo, antes de entrar a ‘La Academia’ yo ya había trabajado, no estaba detrás de un televisor viendo la oportunidad, ya la estaba buscando, sólo faltaba que todo se alineara”, comentó.

Gracias a esa participación, se dio a conocer más, convocó a masas en sus shows y se abrieron las puertas para ser conductor y, posteriormente, actor.

“Yo no escogí ser lo que soy, yo elegí darle seguimiento a mi carrera, debe haber una conexión integral en tu persona, pero sobre todo humildad, trabajarla para no cegarte en el camino, pero saber que el lugar en donde estás es el correcto. Siempre he pensado que hay algo más grande que todos nosotros que es el que determina, pero hay que estar listo para escuchar y ser perseverante”, dijo.

Con una mentalidad positiva, firme en sus decisiones, el cantante vuelve a la música con el tema “Te odio”, composición de Luciano Luna y Brenda Oviedo.

Víctor García graba canción con Mía Rubín / Cortesía

El sencillo, ya disponible en plataformas digitales, es el adelanto de lo que será su siguiente disco, con el que busca conquistar a nuevas generaciones.

“‘Te odio’ refleja el concepto actual de Víctor García. Y habla de ese amor-odio cuando quieres estar en una relación y no eres correspondido, pero sigues defendiendo tus sentimientos. Este tema marca el principio de una nueva etapa en la identidad de Víctor García, queríamos acoplarnos a una música actual, optamos por jalar a la juventud a estos grandes ejecutantes de la música regional mexicana”, sostuvo.

Entre sus próximos proyectos, Víctor unirá su voz a Edén Muñoz para lanzar una nueva versión del éxito “Otra vez”, mientras que con Matisse colaborará para la canción “Invisible”; ambos estarán en plataformas en lo que resta del año.

Después de publicar algunos duetos y sencillos inéditos, el artista compartirá su álbum completo y emprenderá una gira para promocionar las nuevas canciones.

“Que quede claro, el proyecto de Víctor García va dedicado a la familia desde niños hasta mi gente de juventud acumulada. Para todo hay nicho y el mío es más para la familia de canciones de amor, de despecho, divertidas para bailar”, concluyó.