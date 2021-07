Vive Yuri su mejor momento y celebra 40 años de carrera

Sin titubear, Yuri advierte que su carrera está en el mejor momento. “Es hermoso lo que tengo ahora, lleno de sorpresas”, ataja la cantante al reflexionar sobre sus más de 40 años dedicados a la música, y en general al ambiente artístico, que le han traído, desde alegrías y éxitos hasta pesares y aprendizajes.

Un trayecto que celebrará acompañada de amigos y colegas en su nuevo álbum grabado en el Teatro Juárez, en Guanajuato. En entrevista con El Sol de México, la intérprete de Maldita primavera adelantó que compartirá el escenario con Lucero, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares, La Sonora Dinamita, Gilberto Santa Rosa y Camila, entre otros artistas, con quienes compartirá las canciones más representativas de cada uno, un repaso por la música mexicana.

“Es una celebración de más de 40 años donde se reúnen 19 artistas de muchos géneros: bolero, pop, cumbia, salsa, ranchero, y de cada artista voy a cantar sus éxitos, pero cantados con ellos. Soy de las pocas artistas que canta todos los géneros, la artista mexicana con más duetos grabados y no grabados, he hecho más de 100 duetos, así que voy a estar en mi mera salsa, cantando con los grandes”, comentó del disco que tendrá la dirección musical de Mariano Pérez.

En un ejercicio de memoria, Yuri volvió a los carnavales en su natal Veracruz donde a los 12 años ya era “telonera” de artistas como Celia Cruz y José José. Ahí, en sus primeras presentaciones, el productor Julio Jaramillo Arenas la escuchó por primera vez y de inmediato le abrió las puertas de la que años después sería su casa disquera, Gamma.

“Te puedo decir que Dios me hizo para cantar, me hizo artista y nací para cantar, definitivamente, Dios quiso que no fuera una estudiante más sino una cantante, porque lo mío es cantar, actuar, bailar, conducir. Pero también estoy segura que uno de los episodios de mi vida cuando supe que yo tenía que estar aquí, fue cuando fui por primera vez a los 14 años de edad con el gerente de la compañía disquera Gamma, el señor Carlos Camacho.

“Todo inició cuando dos años antes mi director Julio Jaramillo Arenas me vio cuando yo era la telonera Anamía en Veracruz en un carnaval; yo tenía 12 años y me escuchó, dice él que me escuchó de lejos y pensó que era una mujer de 30 y la sorpresa fue cuando se dio cuenta que apenas era una niña. Se acercó a mi mamá y le dijo 'señora le doy mi tarjeta para cuando quieran visitarme'”, recordó la intérprete de Ya no vives en mí y Detrás de mi ventana.

Su madre la llevó dos años después a la Ciudad de México a una entrevista con Carlos Camacho, quien apenas le hizo algunas preguntas sobre su vocación musical y le ofreció de inmediato su primer contrato. “No fue mi primer sueldo porque mi mamá ya me pagaba 800 pesos, de aquel tiempo por mis presentaciones en los carnavales, pero sí fue mi entrada al mundo musical”, acotó la artista.

Desde entonces el éxito nacional e internacional se vislumbró, pero Yuri recuerda que su trampolín a los escenarios internacionales, sobre todo a los europeos, fue con la canción Maldita primavera que la colocó como la primera mexicana en ganar un Disco de Oro en España, y de ahí ha sido una suma de reconocimientos, discos y proyectos marcados por el empuje de artistas como Celia Cruz, José José y el conductor Raúl Velasco, “mi padre artístico”, afirmó la cantante.

Agradecida de tener salud para volver al escenario, tras padecer Covid-19 el año pasado, Yuri adelantó que en mayo de 2022 presentará su nuevo tour en el que volverá a bailar como en los años 80. Será una serie de conciertos, que inician en la Arena México, donde interpretará sus éxitos más famosos.