"Ya no lancen objetos al escenario": la petición de Rosalía tras ser golpeada con un ramo

El pasado domingo, Rosalía deleitó a sus fans con sus canciones y baile durante el concierto en el Cal Coast Credit Union Open Air Theatre de San Diego, California, como parte de su gira "Motomami World Tour".

Sin embargo, entre el furor y buen ambiente que la artista generaba, un fan le lanzó un regalo al escenario, pero la mala puntería le jugó en su contra, terminando por golpear a Rosalía en la cara con un ramo de flores blancas.

En los videos captados por usuarios de Twitter, se puede ver como al finalizar una de sus presentaciones, la Motomami posa frente a su audiencia apreciando las aplausos que le dedicaban, pero inesperadamente recibe el golpe del ramo de flores en la cara e inmediatamente Rosalía se sorprende por lo que acaba de ocurrir.

Te puede interesar: La fortuna de Rosalía: ésta es la empresa con la que gana más de cinco millones de euros al año

Luego del golpe, Rosalía dirige su mirada hacia el fan que lanzó el obsequio y sin decir nada hace un movimiento corporal simulando un tiro de arco en esa dirección, después, procede a decir "muchas gracias" a su audiencia y se retira del frente del escenario.

. @Rosalia fue golpeada anoche por un ramo de flores en su concierto en San Diego, a pesar de esto, manejo la situación de la forma más elegante posible. pic.twitter.com/g9MA3Iua6m — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 3, 2022

Esta fue la respuesta de Rosalía

Tras el incidente, Rosalía publicó un tweet hace unas horas en donde comunicó y pidió de favor a sus fans se abstengan de lanzarle más cosas en sus conciertos, o en su defecto, las lancen en una dirección en la que ella no se encuentre, para evitar ser golpeada nuevamente.

PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias — R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

Como ya es bien sabido, la moda de lanzar objetos los artistas favoritos se ha vuelto muy popular, en especial lanzar peluches del Dr. Simi. Sin embargo, a medida que esta moda avanza, ha salido un debate entre varios usuarios con respecto a si es adecuado realizar esta acción o no.

"Que obsesión con lanzarles cosas a los cantantes, a ellos les importara una mierda lo que le tiráis", "No entiendo por qué se rien, es molesto, y se nota que le molestó, respondió con inteligencia, porque esa mujer esta clara como es todo, eso ya es otra cosa, pero le molestó. El que le encontró gracia o se burla de ella no es fan y no sé que hace acá siguiendola."

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Solo fue un ramo de flores que se tira sin haber podido practicar la puntería. Seguro que fue un fan a buena fe sin querer. Diferente sería tirar una botella. Ya está superenlo y no monten dramas hombre.", fueron algunos comentarios que circulan en redes.

Nota publicada en El Sol de Tijuana