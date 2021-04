Zack Snyder evoluciona el género de zombies

En 2004 Zack Snyder debutó como director de cine con la película El amanecer de los muertos, una adaptación del clásico de George A. Romero de 1978. Aunque su trabajo fue bien recibido por el público y la crítica (obtuvo un 94 por ciento de aceptación en el sitio Rotten Tomatoes), Romero no quedó muy conforme debido a los cambios que el cineasta hizo en el estilo de los zombies.

Por ello, Snyder siguió explorando el género para lograr una historia en la que tuviera la libertad de expandir sus ideas y evolucionar las tramas apocalípticas. Tras 17 años, y varias modificaciones en el libreto, estrena El ejército de los muertos en Netflix el 21 de mayo; la cinta también tendrá una corrida en salas de cine estadounidenses.

“Realmente quería hacer una película de un universo donde pudiera ser la mayor autoridad. Y que la audiencia pudiera ver mi visión, disfruto mucho este tono de que te estás divirtiendo, pero a veces no”, comenta en una conferencia de prensa internacional.

"Me inspiré en esas películas donde escapan de Nueva York, o de los aliens. Estaba obsesionado con esta idea de las tropas y las distintas reglas del mundo zombie, jugando con ellas en mi mente, y quise crear un escenario donde realmente pudiera jugar con esas reglas, así como con las tropas del universo cinematográfico y divertirme", agrega.

La cinta sigue a un grupo de mercenarios liderados por Scott Ward (interpretado por Dave Bautista) que, en su intento de llevar a cabo un robo millonario en una ciudad apocalíptica de Las Vegas, se verán obligados a enfrentar a un ejército de muertos vivientes.

Zack detalló que el rodaje se llevó a cabo en casinos abandonados de Atlantic City y Nuevo México, y su idea era mostrar una ciudad bombardeada y completamente destruida a raíz del apocalipsis zombie. Una de las innovaciones que presenta en esta historia es la incursión de animales infectados que también atacan a los humanos.

“Siempre estuvo en el guion un tigre zombie, los animales son parte de la infección zombie, no son inmunes. Los únicos que tienen inmunidad son las aves, en nuestra ficción decidimos que ellos fueran inmunes, eso ayuda a contenerlo, si ellos pudieran transmitir el virus sería un problema”, señala entre risas.

Y es que las tramas apocalípticas le han interesado desde hace varios años. Con un poco de humor, recordó un episodio cuando hizo enfurecer a las autoridades de su escuela por un proyecto muy polémico que grabó siendo estudiante.

“Cuando tenía 11 años pensaba que hacer películas sería una carrera interesante. Hice muchas películas en la preparatoria y en la universidad, hice muchas con mis amigos. Una de ellas fue sobre el apocalipsis, pero se desarrollaba en mi escuela. Me gusta pensar que me expulsaron por esa película, aunque no es cierto, pero me gusta pensarlo, era una película muy controversial. No estaba alineada con los valores de la institución”.

Dave Bautista, quien se enlazó durante unos minutos para conversar con el director, detalló que al abordar distintos temas como el robo, los conflictos entre los personajes, y por supuesto la batalla por la supervivencia, la cinta tiene muchas capas que resultarán muy interesantes para el público.

El actor agregó que para él fue un honor trabajar con Zack, porque desde que vio 300 (cinta que dirigió en 2006) anhelaba aparecer en una de sus películas, y la experiencia fue muy enriquecedora. “No sentía que estaba trabajando con un director que sólo me decía qué hacer, realmente hubo colaboración y sentí un gran vínculo desde que lo conocí. Somos artistas, pero también nos complementamos”.

Sin atreverse a dar detalles, el cineasta adelantó que existe la posibilidad de hacer más entregas de esta historia, pero por lo pronto invita al público a verla a partir del 21 de mayo a través de Netflix.