Chingu Amiga comparte los desafíos que enfrenta diario para crear contenido

Desde que comenzó su carrera en las redes sociales en 2020, Chingu Amiga se ha acoplado poco a poco a la rapidez con la que se mueve el internet, convirtiéndose en una de las influencers más cotizadas de los últimos años en México.

“Últimamente lo que más he aprendido es que es una industria muy veloz, tiene cambios muy rápidos. De un día para otro tengo que adaptarme para crear otro tipo de video y responder a otro tipo de algoritmo”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Fotos: Cortesía / Eureka

Sujin Kim, nacida en Corea del Sur en 1991, explicó que para mantenerse en tendencia, procura estar al pendiente de cómo sus seguidores reaccionan a sus videos, pues hay momentos donde no le funciona como lo tenía planeado, y debe hacer los ajustes necesarios para adecuar el contenido a los intereses del público.

Lo que más disfruta de su labor como creadora de contenido es haber forjado una comunidad de seguidores, que suman 49.7 millones en total, que se han convertido en una especie de familia para ella, especialmente en México, país donde reside desde hace varios años, y de cuya cultura se enamoró rápidamente.

“Lo más padre es saber que alguien me está viendo, y a veces los puedo hacer reír, este tipo de comentarios que a veces me hacen son muy lindos, me dan la bienvenida a México o me preguntan sobre mi papá que ha estado enfermo”, cuenta.

Aunque no se considera a sí misma un modelo a seguir, señaló que le gustaría enviar a sus seguidores el mensaje de atreverse a abandonar una zona de confort para mejorar, tal como le sucedió a ella cuando tomó la decisión de abandonar su país natal en busca de una vida más tranquila.

Fotos: Cortesía / Eureka

“Yo soy mucho más feliz. Donde están tal vez pueden aspirar a otra vida, esto es lo que siempre intento decir”, señaló la tik toker, quien antes de mudarse a nuestro país vivió en lugares como Canadá y Brasil.

En México alcanza sus metas

Chingu Amiga compartió que uno de sus mayores sueños para 2023 era aparecer en un reality show y lo cumplió por partida doble. Primero apareció en “El gran pastelero Bake Off México” y luego en “LOL: México”, éste último estrenado apenas hace unos meses, y donde se coronó como ganadora.

Fotos: Cortesía / Eureka

“Siento que estoy logrando poco a poco para ir ese camino. Me gustó mucho el formato, siento que es como mi vocación, me encantó, lo disfruté demasiado y voy a seguir intentando para participar más”.

Este cambio de ambiente de las redes sociales a la televisión no resultó tan complicado para ella, pues en los videos que presenta en sus plataformas no suele tener un guion, y va improvisando en el momento, tal como sucede en los realitys.

Otra de sus ideas a futuro es tener un proyecto relacionado con los viajes, ya sea por México o en otras partes del mundo.

Actualmente la influencer continúa generando contenido para su canal de YouTube, donde ya suma 11 millones de seguidores, y se prepara para encabezar la edición 2024 de la convención VidCon, que se celebrará del 9 al 11 de agosto en el Centro Citibanamex.

Al respecto, señaló que “es una de las oportunidades en las que puedo realmente ver a mi audiencia cara a cara, estoy muy emocionada. Me siento feliz de que me eligieron otra vez para participar”, finalizó.