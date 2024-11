Christopher Uckermann deja atrás la etapa de RBD con su nuevo tema

Erradicar la imagen de que los hombres no deben de llorar o expresar su vulnerabilidad fue uno de los pensamientos que invadió la mente de Christopher Uckermann al momento de escribir su nuevo sencillo “Los hombres lloran”.

Con este tema, el integrante de RBD busca sensibilizar a la sociedad para evitar que se condene que el género masculino se muestre frágil, vulnerable o simplemente incentivar a que los hombres expresen libremente sus sentimientos, sin temor a ser criticados.

“Muchas veces, los papás nos meten esta idea (de no llorar), pero es porque lo aprendieron de sus papás, que por caminos de disciplina, te inculcan a ser fuerte ante la vida, pero cuando interpretamos ser fuerte con ‘no llorar’, creo que es ahí cuando comienza el daño en muchos sentidos”, afirmó el cantante en entrevista con El Sol de México.

“Ser fuerte es serlo cuando se necesita, pero también llorar cuando se necesita para limpiar y librarse de todas las cargas, la lágrima, el agua es algo que se lleva todo, es lo único que se puede llevar cosas, como el viento, así que se me hacía bonito hablar de este tema y también del empoderamiento del ser humano”, agregó.

Uckermann ha trabajado de manera continua en externar sus emociones, aceptar cuando está triste e incluso llorar para poder sanar.

“Hay épocas que cuesta llorar más que en otras, tuve etapas en donde no sentía mucho las emociones y otras en donde estoy muy a flor de piel cuando veo una película que toca fibras con el niño interno, son etapas y sí me he dado cuenta de trabajar esta idea de llorar es vital, necesario y si está en nuestro diseño es porque es parte de, eso ayuda mucho a liberar estrés también”, comentó.

¿El fin de RBD?

La idea de Uckerman es dedicarse por completo a la música, luego de que se alejó y se enfocó en la actuación, pero esta área la explorará en solitario, pues RBD no tiene futuro hasta que se arreglen los problemas legales con su ex manager Guillermo Rosas, a quien Christopher demandó junto con sus compañeros Christian Chávez y Maite Perroni, luego de encontrar inconsistencias en el balance financiero de Soy Rebelde Tour.

Aunque en octubre se emitió un comunicado en el que supuestamente se había hecho justicia para los integrantes de RBD, lo cierto es que esto sólo es un paso del largo proceso legal que aún falta por cerrar.

Christopher Uckermann indicó que si bien llegaron a un acuerdo económico con su ex manager, todavía falta que se solucionen otros aspectos si es que se quiere volver a hacer un tour mundial como el que recién concluyeron, mismo del cual duda que suceda.

“Todavía no se termina esto, se cerró una parte, pero yo confío mucho en la justicia divina, pero hay muchas cosas que se tienen que acomodar, muchas cosas que la gente no sabe, no tiene ni idea de lo que hay detrás de un engranaje así, pero yo creo que todo se acomoda y al final es un grupo que lo único que quería era dar amor y llevar música a la gente, esa ha sido la única intención, pero no todos tienen las mismas intenciones”, afirmó.

Luego de concluir la gira de conciertos por Estados Unidos, México y Latinoamérica, los abogados del grupo encontraron irregularidades significativas en términos económicos, tras realizarse una auditoría, por lo que Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann emprendieron acciones legales, mientras Anahí y Dulce María es mantuvieron al margen.

En un comunicado publicado en octubre se informó que “después de un año, el asunto había concluido” y que la verdad se encontraba de su lado.

“Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derecho sobre 10 millones 072 mil 811 dólares en relación con el manejo de las presentaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia.

“Después de que presentamos una queja contra Guillermo y su empresa tanto en la Corte Federal como con el Comisionado Laboral de California, además de una auditoría exhaustiva, T6H aceptó una suma de $4,723,591.00 USD, cantidad que es $5,349,220.00 USD menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba”, se lee en la misiva.

Aunque Christian Chávez en algún momento dejó la opción abierta de que sí existiría un reencuentro, tal parece que esto no sucederá, al menos no en un futuro cercano.

“Nosotros teníamos planeada otra fase de la gira, hemos tenido cuestiones legales, seguimos en ello, por mi parte sigo trabajando cosas legales con el grupo, otros ya decidieron tomar sus caminos, yo también llevo mi camino musical, pero hay cosas que se deben de atender y se tienen que hacer en el proceso.

“No sé decir a futuro qué puede pasar, este reencuentro fue un milagro porque se tenían que alinear cuestiones de licencia, compañías, países y todo al final se alineó y, para mí y para todos, fue un milagro, ¿qué sucederá en el futuro?, no lo sé, por el momento yo podría decir que se acabó el grupo, pero nunca sabes, siempre pueden existir posibilidades”, expresó Uckermann.

Y, aunque Dulce María recientemente no confirmó ni negó si existe buena relación con sus demás compañeros de grupo, Uckermann comentó cómo se llevan después de concluir la gira.

“Unos hablamos más con otros, pero así ha sido naturalmente, yo con Chris (Chávez) y con Mai (Perroni) tenemos una gran relación, nos hablamos desde hace mucho tiempo, nos vamos a comer, pero otros están más metidos en sus proyectos.

“A mí me hubiera gustado mucho seguir y cerrar el ciclo de otra manera, pero la vida tiene sus aprendizajes y para mí ha sido una maestría enorme poder cantar y, a la vez bajarte del escenario y ver qué onda con tu negocio”, indicó.

Mientras su proceso legal concluye concretamente, Uckermann alista su siguiente álbum, aún sin título, que estrenará el próximo año y que, a manera de adelanto, lanzó su tercer sencillo “Los hombres lloran”, ya disponible en Youtube.