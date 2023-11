Crepúsculo cumple 15 años de su estreno en cines

En medio de la moda impuesta por dos tribus urbanas, los emos y los punketos, que se desenvolvía en ambientes oscuros, hace 15 años llegó a las pantallas cinematográficas una película que, gracias a su historia de amor clásica, desarrollada en un entorno sombrío y, en ocasiones algo triste, logró conquistar al público juvenil.

Crepúsculo se estrenó el 17 de noviembre en Estados Unidos y el 21 en México, fue la primera entrega de una de las sagas más exitosas de vampiros: la suma de lo recaudado por todas las películas da un total aproximado de tres mil 377 millones de dólares.

La banda sonora de este largometraje corrió a cargo de Paramore, con su canción Decode, así como las bandas Muse y Linkin Park que en ese entonces gozaban de gran popularidad. Después, la música utilizada en las siguientes cintas fue escrita y compuesta especialmente para cada una de las entregas.

Pero lo que más atrapó a los jóvenes fue el romance prohibido entre una humana, Bella y un vampiro de más de 100 años, Edward, interpretados por Kristen Stewart y Robert Pattinson, respectivamente, quienes se conocen en la escuela y que, poco a poco, crean un vínculo tan fuerte que traspasó la pantalla. Un tercero buscaba conquistar a Bella también, Jacob (Taylor Lautner).

Bella es el personaje protagónico, el libro está narrado en primera persona y es ella quien lleva el hilo conductor, es la chica nueva en la ciudad y que siente que no es aceptada; cuando conoce a Edsward, no sabe que es un vampiro y no puede frenar la atracción que siente hacia él.

La historia dirigida por Catherine Hardwicke, inspirada en el libro homónimo escrito por Stephenie Meyer comenzó a conquistar los corazones de muchos hace 15 años.

Dos posibles nuevas películas de la saga de Crepúsculo tras declaraciones y trabajos de la autora de los libros, Stephenie Meyer. / Foto: Cortesía

Hasta ahpra, suma 33 galardones y más de 15 nominaciones a Premios como los Kids Choice Awards, los Grammy, Critics Choice Awards, los Premios de la Academia de Películas de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, entre otros. En cuanto a recaudación logró un total mundial de 408 millones 430 mil 415 dólares, de acuerdo con información de Box Office Mojo.

Hasta antes del rodaje, Robert Pattinson desconocía de la existencia de las novelas de Meyer, por lo que se interesó de inmediato, incluso, una de las curiosidades es que el protagonista se mudó a Oregon y comenzó a trabajar en su personaje, tanto de manera física como mental. Dedicaba cinco horas al día a su preparación, aprendió a manejar, pelear y jugar futbol.

Fueron cuatro años los que el público disfrutó del romance entre una humana y un vampiro; aunque luego ambos formaron parte de la misma especie. Guerra entre vampiros, así como el enfrentamiento con los hombres lobo. En la realidad, los protagonistas se volvieron pareja un año después del estreno de Crepúsculo, poniendo fin a su romance en 2013.

La popularidad de la historia se alargó incluso dando vida a los nuevos libros de Meyer, dejando así cinco películas, la última dividida en dos para detallar el final de los personajes: Luna nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer: Parte 1 (2011) y Amanecer: Parte 2 (2012), ésta última fue la más taquillera de todas, alcanzando un total de 848 millones 593 mil 948 dólares a nivel mundial.

Después de estas entregas, las cuales fueron criticadas por promover relaciones poco saludables entre una pareja, la escritora y también productora, lanzó nuevas publicaciones basadas en estas historias como La segunda vida de Bree Tanner (2010) y Sol de medianoche (2020).