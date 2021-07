Daniel Boaventura rinde homenaje a México con su música

En 2015 el brasileño Daniel Boaventura se presentó en nuestro país por primera vez. En esa ocasión cantó en el Lunario ante 700 personas, que lo recibieron con mucho cariño. En ese momento se enamoró del público mexicano quienes, según él mismo afirma, lo llevaron a redescubrirse como cantante.

Desde entonces ha compartido con gran orgullo canciones mexicanas, como Te extraño y Cuando vuelva a tu lado, en distintos escenarios alrededor del mundo. Mi intención es rescatar aquella que pienso es música buena, que ha marcado una época, y es atemporal. En mi opinión hay canciones brasileñas, mexicanas, americanas e italianas que son muy buenas", responde a El Sol de México en conferencia de prensa.





"Tuve la suerte de tener en México un campo fértil, porque es un país que respeta mucho a sus artistas, tiene una cultura rica. Aquí hay cosas que van a florecer cada vez más, es fácil trabajar de esta manera, con tanto apoyo, es mostrar eso al mundo", agregó.

Durante su primera visita a México uno de sus amigos lo llevó a visitar el Auditorio Nacional. Para ese momento ya había visitado distintos recintos alrededor del mundo, pero ese tenía una energía particular que no había sentido en ningún otro lugar. "Conozco muchos teatros y no vi nada igual, los últimos asientos parecen CGI de tan lejos que están", platicó.

Ahí fue cuando se fijó como objetivo a largo plazo tocar en ese escenario, y finalmente lo conseguirá este 10 de noviembre, cuando visite nuevamente la Ciudad de México con su gira. "Hacer este viaje tiene un gran significado para mí, es como volver a nacer. Estamos intentando volver a trabajar de esta manera, en Brasil estuvimos haciendo los famosos lives y viendo a las personas en tabletas, pero necesitamos este contacto".

Previo a esa fecha, el brasileño "calentará motores" con una presentación el 28 de agosto en Valle de Guadalupe, Baja California; y prepara el lanzamiento de una colaboración con la Big Band Jazz de México, titulada Un poco más (compuesta originalmente por el Maestro Álvaro Carrillo).