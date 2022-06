Daniel Drexler vive en dos mundos paralelos: la medicina y la música

Desde que tiene uso de razón, Daniel Drexler tuvo la sensación que vivía en dos mundos paralelos. Esa idea se intensificó en su adolescencia, en la que alternaba entre un ambiente científico y racional y otro más conectado con el arte, así como la intuición. Decidió escoger sólo uno: la medicina.

Por varios años pensó que estar en dos áreas era un gran defecto ya que tenía la sensación que dividía su esfuerzo en dos, por ello decidió escoger sólo uno: la medicina.

Al término de su carrera, la música volvió a hacerse presente en su vida. Ahora, mantiene ambas disciplinas en paralelo, ya que descubrió el punto de equilibrio.

“Estoy parado en una de las intersecciones más maravillosas y creativas que hay, entre la ciencia y el arte. Quiero seguir manteniendo mi vínculo con disciplinas científicas, tengo la sensación que de ahí se nutre mi música”, afirmó el cantante en entrevista.

Mientras forma parte de un grupo de investigación para tratar tinnitus (zumbidos en el oído, asociados con la pérdida de audición), el también compositor uruguayo promueve su música a nivel internacional. Su nuevo sencillo es En esta cama.

“Es un vínculo erótico que no le huye a la profundidad y a la intensidad, sino que la busca, no está asignado por esta cuestión efímera que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, lo efímero en las relaciones laborales, amorosas, eróticas, en las de amistad.

El sencillo es un adelanto de su noveno álbum de nueve temas inéditos, La voz de la diosa de la entropía, que estará disponible a finales de año, tentativamente.

“Son varias canciones ligadas al concepto de la entropía en nuestras vidas, es decir sobre esta segunda ley de la termodinámica que dice que todo el universo tiene un desorden y liberado a su propia evolución, las cosas tienden a desordenarse y desintegrarse.

“A partir de ahí empecé a hablar de este concepto, como si la entropía fuera una gran diosa rectora del cosmos, una reina del Olimpo griego, que en vez de tener a los dioses griegos tiene grandes leyes de la ciencia como la ley de la gravedad, la relatividad, la evolución”, sostuvo.

Por otro lado, el artista de 53 años dijo hacer caso omiso a las comparaciones que pudieran existir entre él y su hermano Jorge, ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original en 2005, por el tema Al otro lado del río.

Entre ambos, además de un lazo sanguíneo, existe una amistad, la cual han cultivado siempre.

“Uno no elige a sus hermanos, pero sí a sus amigos. Yo tuve la suerte de, aparte de tener un hermano, lo elegí como mi amigo, es probablemente uno de mis mejores amigos, más allá de las dificultades que me haya generado en la etapa inicial porque ahora ya no tanto.

“El beneficio es superior por tener un aliado en la vida, una persona maravillosa que quiero mucho, con la que nos hemos enriquecido mutuamente en la vida, con el intercambio permanente que tenemos de afecto, conocimiento, ideas, música, de todo lo que está sosteniendo la base de ese iceberg”, contó.