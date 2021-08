Danna Paola rompe en llanto tras reencuentro con fans en vivo

Los conciertos en streaming fueron sólo una oportunidad para conectar con su público a la distancia. Pero la emoción de reencontrarse con ellos frente a frente provocó en Danna Paola un vuelco que casi la lleva a las lágrimas.

La cantante se presentó este viernes en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte de los shows en palcos con sana distancia que se realizan ahí. Y fue ahí donde a la mitad de su concierto, Danna Paola se tomó el tiempo para reflexionar sobre lo vivido en el último año mientras secaba las lágrimas de sus ojos.

“Necesito este momento con ustedes. Es muy fuerte. Ya quiero que vuelva todo a la normalidad. Y para mí esto es muy emocionante. Tenía que romper en llanto, gracias. Los amo”, comentó mientras interpretaba Amor ordinario.

El espectáculo de la actriz y cantante comenzó alrededor de las 21:15 horas. Lo hizo con una explosión de colores y luces brillantes que destellaron desde la pantalla al fondo del escenario.

Rodeada de ocho bailarinas y con algunas imágenes en pantalla de su show anterior, Welcome to my break up party, Danna Paola saltó al escenario interpretando Calla tú, en medio de una pirotecnia que iluminó el escenario.

A pesar de algunos problemas en el audio, la cantante mostró su talento con las coreografías que hacían agitar las coletas de su cabello. Su vestimenta verde fosforescente brilló con el contraste de las luces que ambientaron la fiesta al sonar Friend de semana.

Danna Paola no esperó al final para tocar sus éxitos. Y desde el principio lanzó temas como Sodio y Agüita, que desataron los gritos y pusieron a bailar a sus fans con ritmos urbanos.

Como es costumbre en sus shows, la actriz de Élite llamó a la equidad y pidió respeto por las diversas formas de amar. Lo hizo mientras abrazaba de manera sensual a una de sus bailarinas, ambas frente a frente simulando un beso antes de que sonara TQ y ya.

El cambio de ritmo llegó con Bajo cero, que provocó un ambiente más íntimo y abrió paso a la noche romántica con Dos extraños y Valientes. Mientras Danna Paola mostraba un segundo vestuario, en esta ocasión un traje negro con diseños blancos.

La noche no podía cerrar sin algunos clásicos de su discografía como No bailes sola, donde recordó su colaboración con Sebastián Yatra; Idiota, que mezcló con Vuelve, vuelve o Kaprichosa, tema que estrenó hace unos días. Además de Un mundo de caramelo, donde su micrófono presentó algunas complicaciones.

Para despedirse del público, Danna Paola cambió su look por tercera ocasión con un vestido estilo caramelo con el que cantó Oye Pablo. Finalmente se despidió con Mala fama, tema que mezcló con la base musical de X de J Balvin y Nicki Jam.