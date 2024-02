David Bisbal regresa México con su nueva gira “20 años Tour”

David Bisbal regresó a nuestro país para anunciar su nueva gira “20 años Tour” que inicia el 1 de mayo en Monterrey, y tiene confirmadas hasta ahora presentaciones el 7 en Guadalajara, 9 en el Auditorio Nacional y el 12 de mayo en Querétaro.

En reconocimiento a su éxito, el cantante recibió un cráneo huichol como obsequió por parte de su disquera, “porque estamos celebrando la buena vida que llevamos y en México has tenido mil 330 millones de streamings y como artista llevas 300 mil álbumes físicos vendidos en tu carrera”, le recordó el ejecutivo de Universal Music Mauro González.

El cantautor español recalcó su vínculo con México: “Ni siquiera en España he tenido tanta colaboración y lo que más me ha gustado es que todos los artistas son de géneros distintos al mío, como Christian Nodal con quien grabé cuando era un chaval de un solo tatuaje y me llamó para cantar ‘Probablemente’, Carlos Rivera, Alicia Villarreal, el homenaje a José José, el maestro Juan Gabriel, la banda El Recodo, Ángeles Azules, Dios mío un montón de artistas.

“Por eso en México tengo un repertorio completamente diferente a otros países, la lista de mis canciones va a ser muy especial, las que más han gustado en este país y de los invitados a los conciertos, seguimos manteniéndolos de sorpresa”, expresó.

Del mexicano Carlos Rivera dijo que tienen carreras similares por haber salido de un reality cada uno en sus respectivos países, “y seguimos trabajando, no ha sido un camino no fácil, sino bastante difícil, como mexicanos deben sentirse orgullosos de él, que lleva los colores de su tierra en muchos países”.

David Bisbal anunció un concierto para 2024 / Omar Flores | El Sol de México

Se le mencionó que si le gustaría grabar con Cristian Castro y respondió: “es una de las voces muy importante en México. He de esperar la canción perfecta, una letra de inspiración no solamente para seguidores que están con nosotros, sino que sea una canción que pueda ser de crecimiento para las personas y espero que llegue”.

Emocionado por comenzar próximamente su gira de aniversario en nuestro país, David Bisbal agregó que “uno graba las canciones, se esmera muchísimo para la grabación del disco y donde debe estar al ciento por ciento, es en los conciertos, dar lo mejor para el público”.

Por lo anterior se declara un “artista con madera de deportista para mantenerme en forma, continuamente estar ensayando porque de lo contrario no rendiría en los escenarios”.

En cuanto a su documental biográfico, confió en que pueda ser visto aquí. “Estoy luchando realmente porque así sea, he manifestado y lo repito que yo sin Latinoamérica no soy el artista que soy, ni siquiera la persona que soy, porque he crecido con ustedes, he palpado su música al igual que mi rumba flamenca.

“En México se vive la música de forma apasionada y la he fusionado con mi música española. Así que espero que mis compañeros de Universal Music México y Universal España entiendan que efectivamente este documental debe estar en Latinoamérica, en las plataformas porque son 20 años de mi vida musical y personal”, finalizó.