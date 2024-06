“Después”, cinta de Sofía Gómez Córdova, narra el duelo desde la perspectiva materna

GUADALAJARA. En su segundo largometraje, Sofía Gómez Córdova aborda las complejidades de la maternidad mezcladas con el dolor de la ausencia.

“Fue una idea de Luis Briones, que, cuando se va una persona, la gente que es más cercana de alguna manera reconstruye su retrato, pero luego ese retrato es contradictorio de lo que cada quien podía ver. Se observa cómo al final, tenemos facetas muy distintas dependiendo de con quién estemos”, afirmó en entrevista la directora del filme “Después”, que se presentó en el FICG 39.

“Después” narra la historia de “Carmen” (Ludwika Paleta), una mujer que deja un poco de lado sus gustos por enfocarse en el desarrollo de su hijo “Jorge” (Nicolás Haza, su hijo en la vida real), quien pierde la vida en una visita a la playa. Devastada, “Carmen” busca descifrar si lo sucedido fue un accidente o un suicidio. Mientras más avanza, descubre lo poco que conocía a su primogénito.

“No podría seleccionar un mensaje como tal, pero sí un asomo a la enorme complejidad que puede haber entre una madre y un hijo, que uno puede interpretar que ahí estaba toda la cercanía, pero por otro lado el hijo era adulto y si una persona decide no compartir cierta información, está completamente en su derecho.

“Otra reflexión es sobre cómo en un personaje como el de la madre se crea una codependencia con su hijo, en donde ella descuida su vida, empezando por la vocación que tenía o quizá su vida social y que eso hace que su hijo se sienta responsable del bienestar emocional de su mamá, que también puede ser un poco injusto y produce que él prefiera no compartirle ciertas cosas para no preocuparla, no porque no confíe en ella”, aseguró la directora.