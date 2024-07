El día que Televisa intentó boicotear un concierto histórico de Juan Gabriel

Con la imagen consolidada de un artista amado por el público de todo el país, así como de un ícono que derrochaba exuberancia y talento, Juan Gabriel se convirtió en uno de los máximos ídolos de la música popular en México.

Autor de más de mil 800 canciones, el artista nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, vivió muchos momentos históricos en su carrera, en los que trascendió más allá de lo artístico.

Juan Gabriel fue capaz de superar con creces el veto que vivió por parte de Televisa, que de acuerdo con la periodista María García, autora del podcast “My Divo”, fue un momento clave para su trayectoria.

“Se creía que podía crear y destruir superestrellas”, menciona García sobre la televisora en el episodio siete, dedicado a narrar ese conflicto.

La autora detalla que Televisa intentó sabotear uno de los conciertos más significativos de Juan Gabriel, que fue el que ofreció en el Rose Bowl de Pasadena, California, el 31 de julio de 1993, donde se convirtió en el primer latino que se presentó en dicho estadio como la atracción principal.

Aquel show, llevaba por nombre “Juan Gabriel y sus mujeres”, bajo ese concepto, iba a tener a algunas de las cantantes más reconocidas del momento como invitadas, entre ellas Lola Beltrán y Rocío Dúrcal. Sin embargo, ellas no llegaron al escenario por un motivo.

La razón del por qué la empresa de entretenimiento más grande del continente quiso estropear el show, fue debido a que la hostilidad con el cantautor estaba vigente, a raíz de un desacuerdo cuando fue invitado a un programa conducido por Verónica Castro.

La propuesta era que el artista llevara a los niños músicos de su orfanato, misma que él aceptó con la condición de que durante el show no se anunciaran marcas licores o cigarrillos, algo que Televisa no aceptó. Ante la decisión de Juan Gabriel de no realizar el programa sin ese requisito, sin más, la empresa lo vetó.

En medio de esa relación rota, con otros esfuerzos de Televisa por perjudicar al Divo de Juárez en diversas ocasiones, el concierto del Rose Bowl llegó. Éste sumó un ingrediente más de tensión cuando Telemundo, la competencia directa de la empresa de los Azcárraga, se confirmó como la encargada de transmitir el concierto.

En una época en la que los artistas tenían un compromiso grande con Televisa, la empresa orilló a las cantantes a no viajar a California para compartir el escenario con Juan Gabriel, a pesar de que ya estaban anunciadas. Las razones de ellas hacia el Divo fueron que les habían ofrecido una telenovela o que tenían compromisos con su música, se asegura en el podcast.

“A México se le conoce por su música, por su historia, por su arte, no se le conoce por Televisa”, declaró Juan Gabriel a los medios de comunicación antes del concierto. “Son ingratos, eso sí (…) yo les llevo ventaja porque yo me aventé el tiro de decir que los tengo vetados”, añadió.

Con esa firme convicción de dar el concierto, y con el apoyo de Telemundo, el evento en el recinto deportivo, sede de Super Bowls y finales de Mundiales de futbol, se llevó a cabo con un lleno total; Juan Gabriel cantó ante 75 mil espectadores.

“La idea era presentar a Juan Gabriel en concierto con varias cantantes que han tenido éxito con sus composiciones, artistas como Aida Cuevas, Rocío Dúrcal y el trío Pandora. Pero sólo dos, Lucha Villa y Amalia Mendoza, pudieron presentarse en el Rose Bowl”, publició el diario “Los Angeles Times” el 2 de agosto de 1993, en una crónica titulada “Juan Gabriel Charms at the Rose Bowl”.

En “My Divo” se comenta que inicialmente Juan Gabriel deseaba que fuera Televisa la que transmitiera el concierto, sin embargo no obtuvo respuesta cuando se comunicó con ellos durante dos semanas.

Por otra parte, la realización del concierto significó un golpe fuerte para el ánimo de la comunidad latina en California, pues políticamente vivían un momento no favorable, en el que el exgobernador Pete Wilson trataba de negar el acceso a la educación, servicios médicos y sociales a los indocumentados.

Por ese motivo, “Juan Gabriel y sus mujeres” trascendió más allá del aspecto del entretenimiento.

“A pesar de los cantantes invitados y las hordas de músicos, el espectáculo fue realmente de Juan Gabriel, y su actuación fue magistral. Todo en la actuación, incluido un vestuario más sobrio de lo habitual, sugería que ésta era una velada especial para él”, se puede leer en la misma nota de “Los Angeles Times”.

Así, Juan Gabriel superó las trabas a las que se enfrentó, dejando claro que con su talento, popularidad y el público de su lado, era capaz de lograr cualquier cosa.