El Puma contará su vida sin tapujos en una docuserie

José Luis Rodríguez El Puma se siente listo para contar toda su vida a sus fans. Y lo hará por medio de una docuserie que está preparando, en la cual promete mostrarse sin ningún tipo de censura ni filtro.

En conferencia de prensa, detalló que este formato le resulta más sencillo que una ficción, pues “son documentos, voy a decir toda la verdad que no he dicho, porque la llevo guardada. Converso muchas cosas, pero me guardo otras, que van a salir ahí”, compartió.

El también actor agregó que el proyecto todavía se encuentra en su etapa de concepción, por lo que no cuenta con un equipo de producción, no sabe con exactitud el número de capítulos que tendrá, pero se dijo muy emocionado con la idea.

FELIZ POR SU REGRESO A MÉXICO

El intérprete de Agárrense de las manos volverá a nuestro país, luego de varios años de ausencia, para una serie de conciertos que tendrán lugar los días 13 y 14 de septiembre en el Pepsi Center, el 16 en el Pabellón M de Monterrey, y el 23 en el Forum Mundo Imperial de Acapulco.

Para él es un honor pisar nuevamente tierras mexicanas, pues desde sus inicios ha albergado un gran cariño por nuestro país, y cada que le toca presentarse aquí es motivo de emoción.

“Me divierto, me divertí toda mi vida. Si alguna vez voy a concluir algo quisiera que sea en México, porque tengo bellísimos recuerdos de este país. Mi hija Génesis fue concebida en México”, cuenta entre risas.

SIGUE CELEBRANDO SU VIDA

Tras el doble trasplante de pulmón al que se sometió en 2017, el cual fue provocado por la fibrosis que padecía, El puma sigue agradecido por tener una segunda oportunidad de vida. Según afirma, en ningún momento ha sentido miedo, pues la fe siempre lo ha mantenido fuerte.

Asimismo, resaltó que al haber adquirido ese padecimiento a una edad avanzada, sus probabilidades de dedicarse nuevamente a la música eran muy escasas, por lo que hoy más que nunca abraza el estar en un escenario.

“Mi caso era un caso de edad muy avanzada, creo que fui único en el mundo, y no me garantizaban que volviera a cantar. Pero Dios me regaló doblemente algo, me permitió volver a cantar y eso para mí es único”.

Finalmente, resaltó la gravedad de su enfermedad, pues señaló que “nadie sabe lo que es el no respirar hasta que no lo sientes. Puedes vivir sin comer varios días, pero no puedes estar sin respirar ni un minuto, esa es la energía vital”.