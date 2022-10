Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra se despiden a lo grande

La torrencial tormenta que cayó sobre la Ciudad de México no impidió que los fans de la agrupación serbia Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra acudieran puntuales a la cita en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Esta despedida de los escenario, que forma parte del "Farewell Tour", comenzó con el tema "Tarantella", cuando la agrupación apareció con sus ya tradicionales sombreros, y continuó con "The Pink Panther Theme", el cual sonó de vez en cuando entre canción y canción.

"Vamos a tocar canciones que aman, de las películas que conocen y de nuestros dos discos", dijo el músico antes de continuar su repertorio con "Life Is a Miracle".

El cantante aprovechaba los puentes entre cada canción para conversar con sus fans, y hacer bromas con ellos. "¿Hablan inglés?", les preguntaba. "Bueno, ¿odian MTV?".

Al unísono, todos respondieron que sí, y comenzaron a cantar junto con la banda el tema "Fuck you MTV", el cual fue uno de los más coreados de la noche.

Pero la euforia no se comparó con la que se desató cuando sonó "La mano de Dios", cuando todos los presentes gritaban con todas sus fuerzas "Marado, Marado", cada que llegaba el momento del coro.

Emir se tomó un momento para convivir de cerca con sus fans, y descendió del escenario cuando cantó "Tito puente", y todo aquel que se cruzó en su camino aprovechó para tomarse la respectiva selfie.

Temas como "Comandante", "Unza Unza time" y "Underground" marcaron la recta final del show. Pero los músicos no parecían querer dejar con ganas a su público de ver más, así que regresaron para interpretar nuevamente "Cerveza" y "Comandante".

"Muchas gracias, vamos a extrañar su energía", dijo Emir antes de despedirse. Además de esta presentación, el día de mañana se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro.