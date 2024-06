Gabriel Soto y Cecilia Gallianoe exponen sus escándalos en la obra de teatro “El precio de la fama”

Gerardo Quiroz empresario teatral anuncia que la temporada de la obra de comedia El precio de la fama protagonizada por Gabriel Soto y Cecilia Galliano es en tributo a la memoria de Nicandro Díaz, quien era el productor asociado de la puesta.

“Desde el cielo seguramente Nicandro está contento de que la obra está quedando muy divertida y él la estará disfrutando gustoso desde allá. Todavía se reunió aquí con nosotros la noche anterior a su muerte en Cancún”, detalla.

En esta comedia se abordan de una manera divertida los escándalos más sonados de ambos artistas a lo largo de su trayectoria y cómo les ha afectado en su entorno familiar.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano recrean a poco más de 18 personajes en escena, a lo largo de los 90 minutos, en una experiencia que les permite compartir con el público lo que calificaron como amargas experiencias.

“Me estaban haciendo responsable de una paternidad. Imagínate cómo le explico eso a mis hijas, al final la verdad salió a relucir. Hubo una época en la que se especulaba que el hijo de Julián Gil era mío. Me pasaron tantas cosas que me llevaron a un divorcio”, compartió Soto.

En el caso de Cecilia Galliano, la conductora reconoce que los problemas legales que tuvo con su ex Sebastián Rulli, dañó más a su hija Valentina que a ella misma.

“Las cosas que me han pasado como el divorcio y la demanda, las he enfrentado como tiene que ser, con la verdad. Creo que a mí no me afecta tanto lo que ustedes digan, pero sí lo que le pasa a mis hijos.

Acepta Gabriel Soto qué tras solucionar los problemas, la tranquilidad vuelve. “Cuando ya te ríes de ti mismo y de lo que te pasó, es que ya lo superaste (el escándalo) y el mensaje de la obra es que aunque es comedia es de decirles que los artistas somos personas, sentimos, tenemos familia y no es fácil el precio de la fama, pero si hay que capitalizar todo, hay cuentas por pagar…”.

De acuerdo con el produtor Gerardo Quiroz, la obra “El precio de la fama”, “divulgará a que experiencias agradables y desagradables de ciertas celebridades. Así como chismes que cambiaron la vida personal y el entorno profesional de todos aquellos que son personajes públicos”.

Sobre los protagonistas, Quiroz explicó que se eligieron por su calidad humana. “Aquí hay dos verdaderos amigos que han apoyado este proyecto desde que se inició, desde que lo conocieron y se lo dedicamos a mi compadre Nicandro Díaz quien estaba dentro de la producción. Y tristemente ya no está aquí y si está su imagen, su recuerdo y su cariño”, añade Gerardo.

“Tanto Gabriel como Cecilia, van a sorprender a los escépticos, a la prensa y a los críticos teatrales, porque el mensaje es que en cada celebridad hay un ser humano que tiene vida privada y merece un respeto”, dijo sobre los protagonistas de la obra que ya se puede ver en la ciudad de México en el Teatro Centenario Coyoacán.