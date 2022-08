Gaby Spanic combina la actuación con la escritura

Gabriela Spanic como Elisa Corso en la telenovela Corazón guerrero, es la mujer de combate que al desaparecer de las vidas de sus hijos de pequeños, regresa para limpiar su nombre, enfrentar las injusticias y calumnias de las que fue objeto.

En esta producción de Salvador Mejía, la actriz tiene un papel con el que se identifica, dice en entrevista. “Bueno, yo nunca he perdido a mi hijo. Aunque, como madre soltera he luchado mucho por mi hijo, he enfrentado muchas injusticias, calumnias y otras cosas de inventos en mi vida privada y hasta laboral.

“Pero aquí estoy con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila, que me llevan a sentirme muy orgullosa de mí”, reflexionó.

La actriz recordada por su doble estelar en La usurpadora telenovela de los años 90, que toma de bandera para su primer libro como escritora, La saga de la verdadera usurpadora: Enigmas & reflexiones que se comercializa en formato digital, dice acerca de su reciente proyecto: “Estoy feliz con los resultados. Mi personaje es el reflejo de lo que hoy en día pasa, como los feminicidios, las madres somos capaces de hacer cualquier cosa para recuperar a nuestros hijos, aun cuando nos dan por muertas o desaparecidas”.

En la historia de Corazón guerrero, los hijos de su personaje se convierten en hombres de bien, que buscan justicia igual que la mamá, y la actriz adelanta que “a mí se me va a hacer justicia en los capítulos finales, aunque no puedo revelar de qué manera. Estoy muy agradecida con Salvador Mejía y su equipo de producción. Es una experiencia más en mi historial de telenovelas de las que llevó grabados cinco mil capítulos de varias tramas a lo largo de mi trayectoria”.

Recientemente comenzó un nuevo proyecto audiovisual, de los cuatro que tiene firmados y comparte que “es otro proyecto maravilloso, del que ya se van a enterar, y con cual estoy muy contenta”.