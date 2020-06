Gracias a El Sol de San Luis, Guillermo del Toro ayuda a artista visual

Con desbordante emoción la artista visual Sahiye Cruz Villegas, de origen potosino, agradece el apoyo de “El Sol de San Luis” y del reconocido Director de Cine, Guillermo del Toro, para hacer viral su petición de apoyo económico para que ella pueda continuar con sus hemodiálisis y logre hacerse su transplante de riñón.

Necesito ayuda para continuar mi tratamiento de hemodiálisis y busco a @RealGDT para ofrecer algunas de mis obras a la venta que han sido expuestas en NY y Japón. Soy artista visual, y estoy luchando por sobrevivir a la enfermedad.



Ayúdenme a difundir y a arrobar a Guillermo 🙏 https://t.co/V5NLNCHOgP — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) June 24, 2020

El Sol de San Luis entabló una entrevista con la reconocida y talentosa artista visual, quien ha redoblado esfuerzos y hechos innumerables sacrificios para poder seguir con su tratamiento de hemodiálisis, el cual no puede suspender pues se debate entre la vida y la muerte.

Aquí la entrevista

¿Guillermo del Toro te contestó por Facebook, cuenta de Twitter o Instagram??

Me contestó por twitter, pero en realidad fue un trabajo en equipo de mi familia, y de todas las personas que lo compartieron, porque así fue que Guillermo del Toro nos logró contestar.

Muchísimas gracias, @RealGDT . Mi corazón llora de agradecimiento y alegría. Y constato que tu corazón es grande y de genuina sensibilidad.



¡Un abrazo y gracias nuevamente! :') https://t.co/IaSUvBuWTm — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) June 24, 2020

¿Cuánto te aportó para tu tratamiento?

1000 dólares.

¿Cómo se enteró de tu petición, por tu facebook, Twitter o vio la nota publicada en Redes Sociales de "El Sol de San Luis" o alguien le hizo saber tu solicitud?

Se enteró por Twitter, también por Facebook, por las veces que se compartió el video, y la nota que él dio RT fue la de “El Sol de San Luis”.

Foto: Twitter @RealGDT

Entre mi hermana y mi cuñado lo estuvieron arrobando, y una amiga (Arely Torres Miranda) lo arrobó y él le dio RT a ella.

¿Cuál fue tu reacción al recibir su transferencia bancaria?

Una emoción muy grande y desbordante y mucha esperanza, porque me doy cuenta que aún hay personas de noble corazón que están dispuestas a ayudar sin conocer a la persona que solicita ayuda.

Foto: Facebook Sahiye Cruz Villegas

¿Qué otros apoyos has recibido aparte de Guillermo del Toro?

He recibido apoyo de mucha gente que me conoce y otras que voy conociendo de una u otra forma.

¿Qué días y en dónde estás tomando tu tratamiento de hemodiálisis?

En el Hospital Lomas, la tomo lunes, miércoles y viernes.

¿Tu número de cuenta, número de celular, tu facebook, correo electrónico, Twitter e Instagram para quien guste apoyarte?

Cuenta: 5256 7827 6750 0393

Mi celular es 444 1 25 45 06

Facebook: sahiye.cruzvillegas

Twitter: sah_ye

Instagram: sahiyecruz

Correo electrónico: sah.yecv@gmail.com

¿Dices que quieres pedirle apoyo a Lady Gaga, lo harás?

Sí, claro, ahora mi reto es que Lady Gaga vea un video mío, pues sé que es una persona noble y que ayuda a quien necesita, soy su fan. Así que les pediré su apoyo para que me ayuden a seguir compartiendo, etiquetando y viendo el video. Tengo la esperanza de que me ayude, porque ella es muy altruista.

Foto: @ladygaga

¿No te apoya la clínica particular con algún descuento por tu caso especial?

No, no hay descuentos. Me iba a apoyar el DIF Municipal con $600 mensuales, pero desgraciadamente solo apoyan si se atienden en una clínica que no dan factura, y la factura la necesito para poder meterlas a Hacienda, a final de cuentas me salía lo mismo o más costoso.

¿Algo que desees agregar y no te haya preguntado?

Sólo me queda agradecer a todas las personas que me apoyaron, a las que me conocen y las que no, y decirles que estoy aquí para ustedes, pues este apoyo no hay con qué pagarlo.

