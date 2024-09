Hay que darle la vuelta a la página: Paul Stanley tras encuentro con Mario Bezares

“Hay que darle la vuelta a la página, ver al futuro con ganas de ser felices, y la tarea de todos es preocuparse por su salud emocional, mental y no guardar rencores”, dijo Paul Stanley en una conversación en el programa “Hoy”, a propósito de la visita que hizo la noche del miércoles a La Casa de los Famosos México durante una dinámica de “congelados”.

Paul Stanley dirigió palabras de aliento a los finalistas y cuando llegó el turno de Mario Bezares, quien fue señalado junto con la modelo Paola Durante de “poner” a Paco Stanley en el caso de asesinato por el que ambos fueron exonerados, entre lágrimas le manifestó su disposición a “dejar todo atrás”, así como desear “lo mejor”, tanto a él como a su familia en nombre de su hija recién nacida.

En el programa “Hoy", Paul Stanley, todavía emocionado por ese encuentro, recomendó al público atender su salud en aspectos emocionales.

“Lo que yo les recomiendo es ir a terapia, era algo que venía trabajando desde hace mucho tiempo y le eché de todo un poco para que se diera el momento; es una prueba superada”.

Admitió que tuvo dudas de participar en esa dinámica del reality, “porque no sabía qué iba a pasar, de hecho iba a entrar antes, pero nació Victoria el día que iba a entrar, entonces cambiamos la fecha”, y aclaró que este encuentro con Mario Bezares “no se trata de perdonar, al contrario, es soltar la carga energética que yo llevaba, que llevaba él y toda su familia, es un acto de amor”.

Tras el reencuentro entre Paul Stanley y Mayito, su esposa, Brenda Bezares, compartió un video en el que el llanto le dificultaba hablar.

“Agradezco a Dios por este momento, la oportunidad que tiene Mario y agradecer también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas se están sanando con esto. Yo estoy enferma pero no podía dejar decirles que esto es gracias a ustedes, que Mario no está solo y gracias Paul”, dijo Brenda Bezares en el breve mensaje para sus seguidores en redes.

Mientras tanto, Alejandro, el hijo mayor de la pareja, también agradeció en redes el gesto de Paul Stanley para terminar con el distanciamiento con la familia de quien fue el compañero profesional de su padre, el conductor Paco Stanley, quien fue asesinado el 7 de junio de 1999 en la Ciudad de México. “Gracias Paul, gracias. Mi familia lo necesitaba y aquí estoy para lo que necesites”, escribió el abogado y DJ.