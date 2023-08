Hoy celebra sus 25 años al aire

En La Plaza de las Estrellas en TelevisaUnivision, se develó la placa por el 25 aniversario del programa Hoy y sus seis mil 938 programas transmitidos. El programa arrancó con la producción de Alexis Núñez en 1998, y siguió a cargo de Carla Estrada, Carmen Armendáriz, Reynaldo López, Nino Canún Rojas, Magda Rodríguez y Andrea Rodríguez, la actual productora.

Los ejecutivos de la empresa, Alejandro Benítez y Eduardo Murguía, acudieron a la transmisión especial de aniversario, para felicitar al cuadro actual de conductores: Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley, Arath de la Torre y Carlos Arenas.

La primera actriz Silvia Pinal, junto con elenco del musical Vaselina Timbiriche, apadrinaron la develación de la placa de un cuarto de siglo con los nombres de poco más de 200 conductores, nueve productores, co conductores, e invitados que han sido parte de Hoy.

“Felicidades a todos, porque es el programa de revista número uno”, mencionó Alejandro Benítez. “Los conductores se llevan la friega, pero todos son geniales. A Andrea, la adoro, me cuenta su vida y yo le cuenta la mía; Galilea, que lo que quiere es trabajar, trabajar, trabajar; el negro siempre metiendo la pata, Arath, Tania, Paul, Carlos; gracias a todos porque en verdad es un gran programa, felicidades y gracias por el tiempo que le meten. Alan Tacher que no quería irse a Univision, lo convencí y ahora estamos fusionados. A todos gracias”.

A través de un mensaje en video, Emilio Azcárraga Jean presidente del grupo TelevisaUnivision, expresó: “A todos los conductores, a todas las personas del staff técnico y de la producción que han hecho posible durante 25 años estar en transmisiones exitosas y lo más importante, la audiencia que nos ha brindado su tiempo en sus hogares durante un cuarto de siglo, muchas gracias!”.

Con las actuaciones de Horacio Palencia, Carlos Cuevas y la Sonora Dinamita con Raquel Bigorra, se desarrolló a lo largo de tres horas la transmisión de celebración de aniversario.

La productora junto con su cuadro de conductores en charla con El Sol de México, compartió su sentir: “Estoy muy feliz, es un sueño cumplido la celebración de 25 años, logramos conjugar lo que queríamos, como traer a muchos de los talentos que pertenecieron a esta revista… He recordado todo el tiempo a mi hermana Magda (fallecida en 2020), quien me heredó mucha disciplina, mucha pasión, mucho amor a la profesión y aquí se ve reflejado todo.

“Llevo muchos años trabajando y aprendiendo a trabajar como la número dos, hoy por hoy de todas maneras aunque seas el número uno tienes que trabajar todos los días y no confiarte nunca porque alguien puede llegar y tomarte la ventaja”, agregó Andrea Rodríguez.

Para Andrea Legarreta, como pionera de Hoy, “ha sido un programa que está en mi ADN. Hemos pasado de todo, momentos alegres, tristes, duros, momentos maravillosos, he compartido gran parte de mi vida privada, anuncié la llegada de mis hijas, Érik me propuso matrimonio, nos casamos aquí, dimos la noticia de la separación, he encontrado muchos amigos, muchos momentos maravillosos, el público ha sido maravilloso conmigo... Estar a horas de perder a mi madre Chabelita, quien me veía por televisión todos los días, es muy especial, mi papá se lo grababa todos los días y él me dijo ‘ve, tienes que estar ahí, porque hoy también se lo voy a grabar y ella está muy feliz por ti’”.

Raúl Araiza, mencionó que de los 25 años del programa, él ha estado en los últimos 16. “Después de Andy Legarreta, soy el que le sigue de tiempo. No preguntes cómo he durado, yo soy actor; no me cuesta trabajo levantarme temprano, porque yo soy de rutinas, me duermo temprano y tengo la disciplina de mi papá quien nos regañaba junto con mi hermano porque deberíamos ser puntuales en el trabajo.

“Estar en Hoy ha sido un parteaguas para mí, pero sobre todo he ganado mucho cariño de mis compañeros y del público, porque te toman como su hijo, hermano, tío, yerno, novio y te tutean y me dicen ‘diario me despierto contigo’.

“Todos hemos vivido momentos increíbles, nacimientos, divorcios, bodas, pérdidas como mi padre Raúl Araiza o cuando entré a rehabilitación y bueno sí soy el más buleado por cambiar palabras, pero soy como soy, real, y digo lo que tengo que decir. Y sí me equivoco, iba a presentar a doña SIlvia Pinal y en vez de decirle madrina, le dije padrina, es chistoso, todos mis errores, la gente es amable al reírse”.

Arath de la Torre, destacó que es muy afortunado por ser parte del equipo de conductores; “me siento muy contento de hacer mi trabajo, me ha cambiado la vida, tengo más tiempo para pasar con mi familia, de hacer proyectos; en Hoy estuve hace 22 años, luego regresé. Ya llevo en mi segunda etapa los últimos cuatro años. Estoy muy contento de que TelevisaUnivision me contemple para sus proyectos estrella”.

Y Carlos Arenas, compartió también su satisfacción de ser parte de este exitoso proyecto. “Estoy muy agradecido con la empresa, con mis compañeros, con quienes me he acoplado bien, me recibieron increíble. Se los agradezco porque yo llegué a su programa, unos tienen 25 años, otros 16 a y soy el que tiene seis semanas en transmisiones, agradezco el respaldo a todos”.