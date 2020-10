"Imagine", el himno pacifista que nos regaló John Lennon

El 9 de octubre de 1940, nació una de las estrellas musicales más importantes e influyentes en el mundo: John Lennon. Por eso hoy recordamos "Imagine", una de sus canciones más emblemáticas y toda la historia que se esconde detrás de esta.

Luego de que el icónico grupo "The Beatles" se separara en el año de 1970, John Lennon cada vez tenía más influencia en la juventud, por sus opiniones políticas y su compromiso pacifista, por lo que decidió empezar con su carrera en solitario, y como era de esperarse en poco tiempo compuso temas que posteriormente se convertirían en clásicos.

Fue en octubre de 1971, cuando el ex Beatle publicó su un nuevo disco que llevaba por nombre "Imagine", con el cual nos regaló una de las canciones más famosa y el que incluso algunos consideran como el himno pacifista: "Imagine".

La canción fue producida por John y Yoko Ono, su esposa. Y según contó John la escribió una mañana del 71, en su habitación en Ascot, Inglaterra, mientras Yoko lo miraba atentamente.

Incluso dijo que era lo mejor que había escrito. La canción fue elegida por los británicos a finales de 2005 como el mejor tema de la historia, según una encuesta organizada por Virgin Radio en la que participaron 7 mil radioescuchas.

Mientras que la revista Rolling Stone la posiciona como una de las mejores canciones de la historia del siglo XXI, por lo que ocupó el tercer lugar luego de "Like a Rolling Stone" de Bob Dylan en el puesto primero y "I Can't Get No, Satisfaction" de The Rolling Stones en segundo lugar.