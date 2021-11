Ingrid Coronado regresa a la televisión con el concurso Todos a bailar

Con las tablas que le ha dado la experiencia en la televisión, no parece que Ingrid Coronado se ausentó tres años, regresa ahora como conductora del concurso Todos a bailar de Tv Azteca.

"La única diferencia de este formato es que nunca había estado en sábado en horario prime time nocturno. Evidentemente es una experiencia nueva, espero que la audiencia disfrute de nuestra compañía”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Coronado agregó que hacer un programa en vivo “tiene un saborcito especial, pues uno la riega inconscientemente, aunque lo intento hacerlo lo mejor posible”.

Mario Bautista y Regina Orozco son los jueces de este concurso que se transmite los sábados a las 20:00 horas por Azteca uno.

“El hecho que el público sea el tercer juez y que a la vez voten, creo que le da un sabor mucho más rico y eso sólo se puede hacer en televisión en vivo", añadió la conductora.

Todos a bailar constará de 14 emisiones, compiten ocho equipos liderados por niños o niñas con sueños que cumplir para ganar un premio de 500 mil pesos. Todos están acompañados de un famoso que es el capitán.

"Es muy importante que a través del baile conozcamos sus sueños y los puedan cristalizar apoyados por sus papás, hermanos o hasta tíos o tías que integran estos equipos que llevan sus apellidos”.

Ingrid comentó que se hace empatía de inmediato con los concursantes, “tienen mucha energía, talento y parece que han vivido en sus cortas vidas en un escenario”.

Ingrid dice que hace mucho que no baila, ni siquiera en una reunión familiar, pero se ánimo a ser parte del opeing del programa y recordó que hace 30 años participaba en concursos intercolegiales.

"Cuando era jovencita yo me metía a concursos de baile de hip hop y si ganaba, gané intercolegiales con mi grupo Imperio y si la producción me pide que baile con mucho gusto lo haré, pero claro yo ataviada con tenis, que me sale mejor".

Los famosos que acompañan a las familias son: Mariana Botas con Los apasionados Rojas, Luis Fernando Peña con Los luchones Pérez, Dennis Arana con Los artísticos Mata, Natalia Alcocer con Los soñadores González, Gary Centeno con Los imparables Pastrán, Ernesto Cázares con Los fantásticos Ramos, Natalia Juárez con Los modernos García y Patricia Gallo acompañaría a Los irreverentes Palacios, pero la familia decidió renunciar al concurso por considerar que su vestuario no era el adecuado, por lo que la producción buscará su reemplazo.