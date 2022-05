Inspirada por Killer Babes, Lucía Méndez buscará conquistar Hollywood

Dicen que nunca es tarde para cumplir tus sueños.

Y, en efecto, Lucía Méndez concuerda con esa idea ya que a sus 67 años, la actriz comenzará a buscar oportunidades en Hollywood.

Haber recibido el reconocimiento 50 Años de Experiencia, del organismo Unidos por la Música, el pasado 19 de mayo, en el Museo del Grammy, en Los Ángeles, motivó a la actriz a cumplir aquello que siempre quiso, conquistar al público anglosajón.

Es por ello que, aún con mucha ilusión de trabajar y una belleza física, la también cantante pidió a su equipo apoyarla para concretar ofertas en el país vecino.

“Me siento en un momento muy bueno de mi carrera, siempre he estado haciendo cosas y me siento muy bendecida por todo lo que está pasando en mi carrera.

“Por eso quiero tratar de llegar a Hollywood, quiero, el año que entra, comenzar a hacer castings. Un papel de primera actriz no me importa que sea alcohólica, como sea, pero que me dé la oportunidad de tener un desenvolvimiento histriónico”, afirmó Méndez en entrevista.

Siempre agradecida, la llamada Diva de la Televisión aseguró que lo complicado de su profesión no es llegar al éxito sino mantenerse vigente a través de los años.

Es por ello que la también cantante selecciona a detalle cada proyecto. Ejemplo de ello es el reality que está próximo a estrenarse en Netflix titulado Siempre reinas, al lado de Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera.

Parte de sus decisiones se basan en seguir su ideología de unirse a mujeres fuertes para dejar un mensaje de empoderamiento e inspirar a muchas más personas a defender sus derechos.

“No debemos de tener envidias porque al estar unidas mandamos el mundo. La mujer es fuerte, tiene muchos valores y basta de que a las mujeres nos hagan sufrir tanto, basta de tanto feminicidio, maltrato, me enferma, me pone mal, a veces lloro.

“Yo me uno a todas las mujeres y esta causa y siempre estaré puesta para ayudarlas porque yo soy una mujer guerrera”, contó.

Con esa mentalidad, Méndez aceptó su nuevo proyecto Killer Babes, ópera prima de Magaby García y en la que compartirá créditos con Itatí Cantoral, Paty Manterola y Alicia Machado.

Éste representa el regreso de Méndez a la pantalla grande tras casi cuatro décadas ausente.

“Es una actuación especial, mi personaje se llama Mari Loli es la master killer. Soy como el eje de toda la trama, el hilo conductor; es una psicópata muy especial, calculadora y fuerte”, comentó.

La historia, cuyas grabaciones finalizaron este viernes 27 de mayo, aborda la vida de tres mujeres que tienen algo en común: la inequidad de género y su deseo por matar a su marido.

La Nena Domínguez (Manterola) es una empresaria multimillonaria y exitosa, pero cansada de sufrir abusos de parte de su esposo y para contrarrestar los sentimientos negativos que esta relación tóxica provoca, se refugia en el alcohol y tranquilizantes médicos.

“Como actriz ha sido un reto platicar con amigas, con gente que, a lo mejor, han sufrido adicciones o han tenido que pasar por abusos en los medicamentos antidepresivos.

“Se toca la salud mental y de que, cuando sufres un abuso, tratas de tener un escape de otra manera y en su caso es el alcohol y los medicamentos”, aseguró la ex Garibaldi.

Machado, por su parte, da vida a Lucía Yazbek, una chica adinerada, que contrajo matrimonio a los 19 años. Se dedica a trabajar en una fundación que creó, sin embargo, su mundo se le viene abajo cuando se percata de que su marido le ha estado robando mucho dinero y la deja en la quiebra junto con su familia.

“Al ver esto, ella despierta, se empodera y decide recuperar el dinero que le pertenece. La película llega en un momento muy correcto para todas, con toda la revolución femenina en la que estamos”, dijo la ex Miss Universo.

Por otro lado está Marisela de la Peña (Cantoral), una actriz que se retiró para asumir el rol de ama de casa al momento de casarse, pero cuando pretende retomar su profesión, simplemente su esposo no se lo permite ya que le encuentra más valor a ella estando en el hogar que desempeñando su carrera.

“Traté de pensar en referencias de compañeras que les ha sucedido esto o hay momentos en los que yo me he sentido frustrada de no lograr cosas que he querido y trato de ponerle esa frustración a mi personaje.

“Aunque es una comedia, tiene un tono malvado, pero dentro de este mundo está muy bien llevada, es muy graciosa y muy ligera”, compartió Cantoral quien también se desempeña como co productora.

En un inicio, Cantoral buscaba rodearse de un crew 100 por ciento femenino, sin embargo vio que no hay mujeres para desarrollar ciertos roles, situación que lamentó, pero a la vez, aplaudió que hay otros lugares donde poco a poco se están colocando las mujeres.