Jean-Michel Jarre: Ahora más que nunca hay que innovar y ser creativos

Bilbao (España), 27 oct (EFE).- El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre considera que en la actual situación creada por la covid-19 es necesario innovar “más que nunca” y ser “aún más creativos” para lograr monetizar la tecnología digital en el sector de la música.



Jean-Michel Jarre participó en la segunda jornada del congreso profesional BIME Pro que se celebra en el Palacio Euskalduna de la ciudad española de Bilbao hasta el 29 de octubre y que, debido a la pandemia, combina las charlas y actividades presenciales con encuentros online.

Pionero de la música electrónica, Jean-Michel Jarre mantuvo una charla online sobre el presente y el futuro de la industria musical en la que destacó que durante la crisis sanitaria provocada por la covid-19 se demostró que la cultura y, en particular, la música son “imprescindibles”.



Consideró que en este periodo cambió el paradigma y que es necesario “convencer” a las personas de que la música tiene “un valor inherente” y que detrás de los artistas que se suben al escenario “hay un ecosistema” con “muchos puestos de trabajo” que hacen posible que la industria “siga adelante”.



El músico francés destacó que todos ellos, como técnicos y productores, lo están pasando muy mal en la actual situación de crisis sanitaria, por lo que hay que “innovar ahora más que nunca” y “ser aún más creativos” para monetizar las herramientas que ofrece la tecnología digital.



Para Jarre la industria musical no comprendió la “evolución de la tecnología” y está siempre “un paso por detrás” intentando llegar a las últimas novedades y consideró necesario entender mejor el potencial de internet en cuanto al intercambio de ideas y creaciones, lo que “tiene un valor”.



Destacó que las tecnologías digitales están “cambiando drásticamente nuestro mundo, nuestras relaciones” y señaló que hay que “sacarle partido” a tecnologías como la realidad virtual, que exploró recientemente para expresarse “de una forma diferente”.



Sin embargo, señaló que la realidad virtual no puede sustituir “el placer de estar codo con codo con la gente y disfrutar de un festival o un concierto”, pero consideró que esa tecnología puede facilitar la tarea a los creadores para que actúen “de otra forma” y lancen propuestas diferentes al público.



Jarre insistió en las bondades de la tecnología y tras destacar que durante la pandemia se descubrió que gracias a la tecnología fue posible comunicarse a través de las pantallas, insistió en que sin ella "habríamos estado solos en nuestras casas y estudios”.



Señaló que los artistas que viven del directo, debido a la covid, ahora se tienen que comunicar con su público a través de las pantallas, lo que hace que se sea “más consciente” de su valor y de la necesidad de que los músicos encuentren la forma de monetizar su trabajo y su música a través de internet.

Además, consideró que ahora “casi todo el mundo es más consciente” de que hay que “respetar” a los músicos y a los creadores, porque sin ellos el mundo sería “tremendamente oscuro y triste”.



También puso en valor la importancia de los derechos de autor como “punto de partida” para valorar el trabajo de los músicos y creadores y la necesidad de dejar de pensar que la única forma de “sobrevivir” en el mundo de la música es “estar sobre un escenario”.