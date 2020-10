Jesús Zavala anuncia estreno de Dime cuando tú

Jesús Zavala vivió su primera experiencia como espectador con Champions of magic, después de cuatro meses de encierro obligado por la pandemia.

A su paso por la alfombra roja, anunció que el 25 de diciembre llegará a las salas la película Dime cuando tú, ópera prima de Gerardo Gatica González y debut como cinefotógrafo de Michel Castro, donde comparte créditos con Verónica Castro, José Carlos Ruiz y Héctor Bonilla.

“Es una cinta con mucho apoyo: económicamente, en amor, en actuación. Mi personaje es Will, nieto de Verónica Castro y José Carlos Ruíz, es un chavo que viene de familia mexicana asentado en Los Ángeles, que decide abrazar una aventura en México para reencontrarse con sus raíces. Es una historia de la que aún no me desprendo, no sé qué género ponerle, lo mismo ríes, lloras, es drama, te emocionas, es comedia. Uno se conecta emocionalmente con los abuelos que hemos perdido y sientes ese abrazo muy bonito".

En torno a su trato con la primera actriz Verónica Castro, argumentó: “Es genial, ha sido de las mejores experiencias trabajar con ella, es un ser humano increíble, tuvimos unas escenas muy emocionales, algunas de risa, otras de algo de drama y hubo una química increíble. José Carlos Ruíz es más rígido, pero fue muy amable y con Héctor Bonilla me identifiqué con su humor ácido”.

El actor, quien interpreta a Colate en el musical Hoy no me puedo levantar, que está a la espera de volver a escena, comparte con El Sol de México que “este año me enseñó a que nada es seguro, con este virus que no tiene cura o vacuna, no podemos dar nada por sentado, ningún nuevo proyecto de cine, teatro o televisión, ningún viaje. Vamos a esperar a que siga amarrando esto positivamente y que tenga firmeza la industria cinematográfica y el teatro, para poder dar por hecho todo lo que viene”.

Zavala responde a la pregunta de ¿Cómo darle la confianza al público para que regrese al cine o al teatro?

“Creo que la única forma para crear confianza entre nosotros y el público, es viniendo y probarlo por uno mismo. Como yo ahora aquí parado, veo el cuidado que se tiene para con el espectador, es increíble. Invito a la gente a que vivan la experiencia de nueva cuenta en el cine y el teatro, más porque la industria del entretenimiento está pagando los platos rotos de esta pandemia, se nos dejó al último para abrirse los cines y teatros. Creo que la gente necesita más proyectos para divertirse, entretenerse, para sonreír un ratito, distraerse y apoyar a la industria del entretenimiento”.

Aunque reconoce que ha sido privilegiado en esta pandemia, porque no perdió su empleo, admite que le impactó emocionalmente. "Vivo solo y estos cuatro meses de un encierro total fueron duros, pero aproveché para ir desarrollando una historia cinematográfica, que ya estaba escrita, basada en una idea mía, no lo defino como un primer guion para mi ópera prima, sino como un experimento de pandemia. Y es que tuve que enfocar mi mente en algo, ya que no estoy tan conectado en las redes sociales”.