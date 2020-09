Jim Carrey será "el nuevo" Joe Biden en Saturday Night Live

Jim Carrey llega a la televisión para ser "el nuevo" Joe Biden, en la nueva temporada de “Saturday Night Live”.

El espacio de humor, que se emite desde 1975 de la cadena NBC, regresará a las pantallas el próximo 3 de octubre con su temporada número 46.

Jim Carrey is our new Joe Biden! pic.twitter.com/hBJPRJl6Ja — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) September 16, 2020

Carrey, que saltó a la fama en televisión y luego ha tenido una exitosa carrera en Hollywood, ha aparecido en varias ocasiones en “Saturday Night Live” durante los últimos años y ahora regresa de forma permanente para dar vida a Biden.

➡️ ¡La reina del cubrebocas! Lady Gaga conquista con su "desfile" de mascarillas en los VMA's

Anteriormente, el exvicepresidente estadounidense ha sido interpretado en el programa por otros actores conocidos como Jason Sudeikis, Woody Harrelson y John Mulaney.

Frente al Biden de Carrey continuará un Donald Trump a cargo de Alec Baldwin, que en 2016 asumió el papel del presidente de Estados Unidos y continuará con él en una temporada que se prevé muy marcada por las elecciones del próximo noviembre.

via GIPHY

NBC anunció este miércoles que emitirá cinco episodios de “Saturday Night Live” durante el mes de octubre, los primeros en vivo desde que la pandemia forzó al programa a cerrar su anterior temporada grabando en remoto.

➡️ Billie Eilish, Beyoncé y J Balvin, entre los favoritos de Obama para escuchar este verano

Según la cadena, se espera que haya un número limitado de público en el estudio en estos nuevos episodios, para lo que se trabajará en coordinación con las autoridades de Nueva York, donde se produce el espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saturday Night Live (@nbcsnl) el 10 de Sep de 2020 a las 10:01 PDT

Carrey fue uno de los cómicos más populares en el Hollywood en la década de 1990 gracias a cintas como "Ace Ventura: Pet Detective" y "Dumb and Dumber" (ambas de 1994), en las que hacía gala de un estilo exagerado marcado por los gestos y los chistes disparatados.

Más adelante, el actor canadiense-estadounidense se hizo hueco en el cine dramático con alabados papeles en "The Truman Show" (1998), "Man on the Moon" (1999) y "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004).

En los últimos años, Carrey se ha destacado como un duro crítico de Trump, al que incluso ha dedicado una serie de caricaturas y dibujos satíricos hechos por él mismo.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast