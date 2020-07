Jorge Cuchí lleva el reto Ballena Azul al Festival de Cine de Venecia

En la voz aún se le escucha la emoción desbordada. Jorge Cuchí recibió hace una semana la noticia de que su primera película como director fue seleccionada como parte de la Semana de la Crítica en el Festival de Venecia, pero apenas el día de ayer pudo gritarlo y compartirlo públicamente “y ahorita estamos todos brincando en un pie”.

50 o dos ballenas se encuentran en la playa es el título de su ópera prima, una historia que tomó como referencia Ballena Azul, el juego que en 2017 se viralizó entre adolescentes y que tenía como objetivo cumplir 50 retos en 50 días, y cuya última tarea era suicidarse.

“Uno de los retos que llamó mi atención era el que consistía en tener una cita con otra ballena azul. A partir de ahí fui armando una historia donde un chavo y una chavita participando en el juego se conocen y deciden continuar los retos que les faltan para ver si llegan hasta el final juntos”, explica el cineasta, quien sólo usó la anécdota para crear esta ficción.

La noticia de su participación en la en la 35ª edición de la Semana de la Crítica de la Mostra de Venecia llegó con un mensaje del director de esta sección. “Una carta casi conmovedora porque se nota que el señor conectó con la historia de estos personajes, con la manera en la que es tratado el tema. No quiero soltar spoilers, pero esta es una película que hace que la gente sienta cosas”, adelanta.

50 o dos ballenas se encuentran en la playa fue seleccionada entre más de 470 propuestas que se presentaron este año. Pero ya había sido vista previamente en el Festival de Tolouse, en Francia: “Los representantes de la Semana de la Crítica de Venecia vieron la película ahí y nos invitaron a aplicar (en la Mostra), nos preguntaron cómo iba el proceso, si lograríamos acabarla este año para presentarla porque les había gustado mucho. Y fue así como aplicamos”, explica.

Para el realizador, esta es una interpretación personal sobre la adolescencia, sin importar la generación.

“La película trata muchos temas, como por qué alguien puede interesarse en un juego que acaba mal, qué tipo de carencias tienes en casa, qué historias, quién está cerca de ti, qué te hace odiar la vida. Porque la depresión en adolescentes siempre ha existido, la diferencia ahora es el tema tecnológico, las redes sociales y los juegos de retos que no existían hace 20 años”, explica.

Jorge Cuchí no estudió cine, tiene una carrera en comunicación, con especialidad en publicidad, por parte de la Universidad Iberoamericana, “pero digamos que mi escuela de cine fueron 25 años filmando comerciales”, dice orgulloso.

“Hace cinco años decidí irme de la publicidad porque me dejó de gustar. Quería intentar ver si podía escribir una película y parece ser que sí pude –comenta soltando una risa ligera–. Luego dije ‘a ver si puedo dirigir una película’ y parece que también pude; entonces ahora veré si puedo hacer otra”, bromea el cineasta, cuya pasión por el séptimo arte viene en parte por la influencia de directores como Stanley Kubrick, David Lynch o las primeras obras de Roman Polanski.

Pero Jorge Cuchí espera que este sea el inicio de una prominente carrera: “Me da mucha esperanza. De repente veo la historia de la Semana de la Crítica y veo que el director de La vida de Adèle (Abdellatif Kechiche) salió de ahí. Alejandro González Iñárritu no lo hizo en Venecia, pero salió de la Semana de la Crítica de Cannes con Amores Perros. Así que a lo mejor no me equivoqué, parece que puede haber futuro”.

50 o dos ballenas se encuentran en la playa competirá durante el certamen con otras seis películas: Hayaletlerde Azra Deniz Okyay; Non odiare del director Mauro Mancini; PohaniDorogy, realizada por NatalyaVorozhbyt;Shorta, de los cineastasAndersØlholm y Frederik Louis Hviid; Topside, dirigida por CelineHeld y Logan George, y TvuanoNebus, de Marat Sargsyan.

La edición 35 del Festival de Cine de Venecia se realizará del 2 al 12 de septiembre.