José Fors, vocalista de Cuca, debuta en la película “Ni tuyo, ni mía”

Para filmar Ni tuyo, ni mía, Alejandra Barros y el rockero José Fors descubrieron los paralelismos de sus vidas entre la actuación y la música. El vocalista de Cuca hizo su debut como actor en esta cinta dirigida por Sandra Solares, para lo que la actriz fue de sumo apoyo.

“La primera vez que nos vimos (en el set) fue para bailar. Era tener contacto físico con una persona que no conoces y estuve tratando de bailar durante tres meses y no me salió. El primer día me sentía como un imbécil total, todo juzgado, con los ojos encima de mí. Pero Ale me ayudó mucho a sentirme muy a gusto y le agradezco todos los tips que me pasó para lograr un personaje más sólido”, dice Fors.

Celebridades Mon Laferte anuncia su embarazo con tierna foto

Y así como el cantante conoció un mundo nuevo en el cine, Alejandra Barros vivió lo mismo cuando fue invitada por su co estelar a uno de sus conciertos para conocerse mejor. “Fue una gran experiencia ir al Culebrafest y ver al señor José Fors con Cuca”, cuenta la actriz entre risas al recordar la anécdota. “Porque aparte fuimos mi pareja y yo, pero él no sabía a qué iba y salió fascinado. La pasamos muy bien”.

Alejandra Barros recuerda que lo mejor de esa noche fue descubrir dos facetas del cantante que pasó por un apuro antes de iniciar el concierto. “José es un personaje que impone muchísimo en el escenario, bien diferente a como es él fuera del escenario”.

“Y de repente lo veo afuera del escenario… ¡Ay no sé si pueda contar esto!”, le dice la actriz al cantante mientras aguanta la risa y sigue. “Lo veo sentado en una banquita con unos guantes negros con los dedos cortados, de esos que son así de estilo súper rockero, ¡pero tenían unos Hello Kitty’s! Y ahí estaba José pintándolos con pintura de las uñas negra, para que no se viera la Hello Kitty”, comparte.

“Es que se me habían olvidado los míos y una fan me prestó esos", agrega el cantante mientras Alejandra sigue con risas. “Fue el prejuicio de decir ‘¡No! Este hombre va a salir con unas cosas acá bien rudo… pero traía un guante de Hello Kitty!”.

Así como sus mundos aparentemente opuestos se encontraron en la vida real, lo mismo le ocurre a Amanda y Diego, los personajes que ambos interpretan en la cinta Ni tuyo, ni mía que estrena hoy en salas comerciales.

La primera película como directora de Sandra Solares –que ha producido Matando Cabos, Y tu mamá también, La ley de Herodes y Km 31– sigue a Amanda, una mujer adinerada que descubre a su marido siéndole infiel. En su idea por saber qué hay de malo en su relación, se une a Diego, pareja de la amante de su esposo, un músico callejero con quien termina formando una amistad.

“Esta película tiene que ver con la empatía, con ver las diferentes formas de ser feliz sin necesidad de victimizarte, de las culpas, sino más bien de entender dónde estás parado para funcionar con lo que tienes y puedes ser”, explicó Sandra Solares, quien recientemente produjo las series de Netflix Diablero y Somos.

Ni tuyo, ni mía tuvo su estreno en una función especial de la edición 35 del Festival Internacional de Cine Guadalajara. Y tiene en su elenco a Tony Dalton y Prakriti Maduro.