José Luis Monterrubio de Masterchef seguirá su vida entre cacerolas y cucharas

José Luis Monterrubio, el expulsado del reality culinario MasterChef 2021, a pesar del tropiezo desea perseguir su sueño. “Pienso hacer la licenciatura en gastronomía, estar en la cocina de chefs internacionales, porque quiero vivir de preparar platillos”, declaró en entrevista con El Sol de México.

En la charla vía telefónica el exconcursante manifiesta que confiaba llegar hasta el último programa que será el primer viernes de marzo próximo, porque, “logré ser capitán de mi equipo de cocina y por esa ocasión, mi meta era ganar. No obstante, siento que el día de mi salida fue un mal día, todos lo tenemos. Hice mi mayor esfuerzo, pensé que si iba a superar la prueba, hice por primera vez unas empanadas, un producto alimentario que no lo conocía y tuve muchos errores”, dice Monterubio.

De los chefs Betty, Adrián y José Ramón como de Anette Michel, tiene puro agradecimiento porque, “todas las atenciones y todo el aprendizaje que tuve me lo voy a llevar toda la vida. Las conversaciones con los chefs, como sus consejos, me llevo también grandes amigos”.

El exparticipante rememora que “cuando fui aceptado en el reality tenía las emociones en alto, pero sinceramente me decía que iba a estar muy dura la competencia e iba sólo por los primeros programas pero llegué al 16. Mi sueño era llegar a la final aunque no era el triunfador , pero la verdad estoy feliz por lo que viví en el reality. No lo cambió por nada

“Ahora mis expectativas son estar en las cocinas de los chefs y seguir aprendiendo de Enrique Olvera, Carlos Gaytán, Juan Arroyo”.

De entrada ahora busca, “instalar una cafetería, a la que le integrará varios platillos para desayunar sin dejar los sándwiches, las tortas, baguettes, chapatas, ensaladas, bebidas café, chocolate, tés, malteadas. Mi intención es que la gente coma rico, innovador y a precios accesibles. No obstante, espero que se invite a trabajar con chefs de renombre, pero ésta es mi opción”.

José Luis, con una experiencia de cerca de siete años preparando diversos platillos para la gente común y corriente, vive en el seno familiar de sus abuelos quienes lo criaron. "A la vez considero a mi tío Lucio Roberto, como padre sustituto. Tengo mi negocio gracias a que el exluchador Ricky Boy El Playboy, me permitió tener mi propio local de carne, gracias a su ayuda; y es donde he tenido el dinero para vivir”, detalla.

El cocinero se queda con los comentarios más positivos de los jueces y con el afecto de Anete Michel como conductora, y reitera: “Los guías en cada emisión exigen más para seguir nosotros dando lo mejor de sí. Hubo retos muy complicados, que me ayudaron a superarme. Como el pulpo mediterráneo a base de una vinagreta que lo sazone zarandeado al sartén. Esa receta es mía original y lo hice como el reto afrodisíaco el cual calificó el chef invitado Franco Noriega, me dijo que le encantó el platillo y que lo llevará a su restaurante en Nueva York, lo cual me da muchos ánimos para seguir en contacto con él, y a lo mejor me da trabajo”.

José Luis, le apuesta a su excompañera Adriana para que se lleve el primer lugar de MasterChef 8, que se transmite los viernes en Azteca Uno. Su gran inspiración en su vida es su tío Lucio, quien le enseño a cocinar alimentos y con el sigue conviviendo y viviendo en casa en un municipio del Estado de México.