José Madero recibe Disco de Platino y anuncia concierto en el Auditorio

José Madero logró un Disco de Platino por 35 mil copias del álbum Psalmos y también por 70 millones de streamings como solista. El ex vocalista de Pxndx aseguró que la banda sigue en una pausa indefinida, como anunciaron 2015, pero en solitario está listo para presentarse en el Auditorio Nacional el 10 de junio, como parte de su Giallo fantastique tour.

“A mí me da mucho gusto que a pesar de una trayectoria de muchos años como parte de Pxndx y ahora con muchos años de solista haya todavía interés por mi nueva música, por lo que está por venir incluso, me emociona no convertirme en esos artistas de legado que llegaron a la cima de su carrera, por eso digo que aún no llego”, dijo el cantautor regio en conferencia.

Para él, volver a los escenarios “es una forma positiva de ver el futuro, en mis shows hay muchos niños que son hijos de fans de hace años y están interesados en lo que tengo que ofrecer, me da mucha motivación para seguir creando música. Sí me veo ya de viejo como solista sacando álbumes y saliendo de gira, si es que mi cuerpo me lo permite”.

Para lo que será su nuevo álbum, Giallo, que saldrá a la luz el próximo año, comentó que seguirá la tendencia de identificar su música con colores. Eligió el amarillo en italiano, y al mismo tiempo, la palabra es un subgénero de horror en cine y literatura en el año 60.

José Madero también explicó que luego de sacar su primera producción como solista, Carmesí, en el 2016, no quiso pisar inmediatamente el Auditorio Nacional, aunque sabe que tiene popularidad, “de ahí que antes de la pandemia hice dos Teatro Metropólitan. Tengo un camino trazado que he seguido conforme los planes y estoy llegando a foros como el Auditorio Nacional, la Arena Monterrey, que los veía lejos cuando lanzamos Psalmos. Estoy agradecido con todas las empresas que me han permitido crecer y hacer lo que más amo.

“Sí me gustaría en un momento llegar a donde llegué con mis compañeros hace algunos años y viajar en plan solista en el extranjero, esta gira la estamos anunciando desde México y ya está planchada en Estados Unidos y Sudamérica. Iniciamos en México y esta gira continúa el año que entra”.

El regiomontano también habló del significado de cada una de las canciones que conformarán su álbum Giallo, del que se desprende Soy el diluvio. “Espiritual no soy tanto, hasta puedo decir que soy una persona muy poco espiritual porque no creo en muchas cosas. Sólo tomo elementos para la lírica, para darle profundidad a las letras. Soy el diluvio es una canción que le escribí a cinco personas en agradecimiento porque me ayudaron mucho en unas épocas muy oscuras de mi vida y fueron las únicas que no me dejaron caer más, me dieron la mano; no se rindieron, nunca me dieron por acabado y me nació hacerla, ellos saben quiénes son. Es un gesto que tuve por lo que hicieron por mí”.

“Estoy mucho mejor ahora y esa canción es el reflejo de esa vida jodida que tuve”, detalló, quien además comentó que en plan de solista vive distinto el proceso creativo, porque “se tiene una libertad de hacer, de escribir y de decir, a diferencia que cuando eres parte de un grupo. Tomé la determinación de ir en ese camino de un crecimiento musical con los temas que me gusten y no que me impongan nada. Yo pongo ideas, palabras y qué voy a tocar y nadie, ni mi manager o la disquera me ha limitado. Yo lo tomo como un cumplido de tocar cualquier tema y me enfoco en ofrecer un poco más de ese lado de hacer lírica profunda. Trato de ofrecer ese algo más con temáticas propias o de historias que le pasan a mis amigos, aunque siempre trato de aparentar que es mío”.

Quince mil días, Ya nadie más vendrá y La herida, son otros sencillos que ha dado a conocer como adelanto de su nuevo disco, en el que, afirmó, ya no es el compositor de canciones de desamor con las que le encasilló. “Si quiero tener tranquilidad, paz mental y creatividad, necesito salir de ese encasillamiento”, admitió.