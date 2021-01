Juan Osorio plasmará sus vivencias como sobreviviente de Covid en ¿Qué le pasa a mi familia?

El lunes 22 de febrero se estrena la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, del productor Juan Osorio, que protagonizan Eva Cedeño y Mane de la Parra. La historia abordará la relación de padres e hijos, pero también llevará a la pantalla como temática las preocupaciones por la pandemia del Covid-19.

"Hoy lo dice un sobreviviente, cómo se padece y qué se piensa en el trance por seguir viviendo y tener una segunda oportunidad de vida", manifiesta Osorio Ortiz, quien se contagió en diciembre pasado y según él mismo ha comentado se sintió al borde de la muerte.

Aún no se revela qué personajes plasmarán las experiencias al enfrentar el coronavirus, pero dentro de la trama se dará prioridad a la relación familiar y su entorno para superar las vivencias negativas y mantenerse en armonía.

Los escritores Paulo Ferrer, Santiago Pineda con asesoría de Martha Jurado, son los encargados de incorporar lo vivido por el propio productor. "Sentí que me iba en dos ocasiones, y sí, me despedí de mis hijos y nietos. Sin embargo, mi fe a la Virgen, mi fe a la vida, me han llevado a estar de pie".

La trama familiar contará con locaciones en Guanajuato, como el Teatro Juárez, el monumento a El Pipila, el callejón del beso y el museo de las Momias.

Basada en una telenovela coreana, ¿Qué le pasa a mi familia? se transmitirá a las 20:30 horas y contará con la participación de Diana Bracho, René Casados, Julio Bracho y Rafael Inclán, quienes son dirigidos por Bonnie Cartas y la debutante en el área Azela Robinson.