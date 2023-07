La muñeca más famosa de la historia está en el Museo de Historia y Arte Contemporáneo Palacio de los Gurza en la ciudad de Durango, mediante la colección privada de Paulina Haro Herrera.

Su pasión por Barbie inició desde el día que nació, pues las muñecas llegaron a ella a través de su madre y su tía Carmen principalmente, quienes desde pequeña le compraron juguetes de esta famosa muñeca, aunque también recibía regalos de sus primas, lo que ocasionó que poco a poco se introdujera en ese mundo rosa que ofrece la marca.

La Barbiemanía se apodera de Durango de la mano de Paulina Haro / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

La colección de Paulina se conforma de 120 muñecas y más de mil accesorios, entre ellos está Francie, la prima inglesa de Barbie cuyo juguete data de 1969 y llegó a sus manos gracias a su tía Carmen a quien le encantan las tiendas de antigüedades, “también tengo un caballo que aparece en un calendario de Barbie y nunca estuvo a la venta, no se de donde lo saco mi tía”, narró la también caracterizadora.

En la exposición denominada “Barbie en Durango”, los espectadores viajarán por décadas de recuerdos, “la muestra va dirigida para seis décadas desde los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 y 2020, y pretendo que en Durango se despierte el poder femenino, bien enfocado con valores positivos y las generaciones pasadas desbloquen recuerdos y se acuerden de sus patrones de pensamiento cuando eran niñas que nadie las detenía y podías hacer lo que imaginabas”, subrayó Paulina.

Piezas de arte como pinturas y vestuarios se fusionan con las diversas facetas que ha tenido Barbie a lo largo de su vida, las cuales se pueden disfrutar por módulos que cuentan la evolución de la muñeca y con ella la propia historia de Paulina quien ha crecido con ella.

Aseguró que cuando le vino a la mente la idea de la exposición, nunca lo hizo con el fin de que los padres se confundan con la exhibición y digan a sus hijas, “para que cuides tus muñecas, para que la guardes”, porque ella está a favor de fomentar el juego en los niños de manera libre, “todo lo que se exhibe he jugado con el, solo que me gustaba jugar delicadamente con ellas, las peiné mucho, mucho, mucho, pero soy obsesiva por eso no quitaba ropa ni zapatos, soy obsesiva del color rosa”, cuenta.

La sección a la que denominó “Tiradero”, porque siente que esto la representa al ser una persona llena de ideas, es la que más le gusta a su creadora. Aseguró que ella llevó demasiado lejos el juego con Barbie, pues le gustaba peinarlas y cuidarlas, y a la fecha no ha parado de jugar, “ahora no peino a las muñecas, sino a mujeres, ahora las historias que creo las plasmo en un guion”, dijo.

El amor por Barbie sigue presente en la vida de la coleccionista y actualmente busca las Barbies que nunca tuvo como Barbie Glamour y Diversión; así como la Barbie Veterinaria, en su edición del 96, pues fue la muñeca con la que tiene su primer recuerdo lúcido de haber jugado con ella.





¿Cómo sería tu Barbie perfecta?

- Afroamericana, me gusta la delicadeza de su caballero, mi muñeca tendría mucho detalle en el cabello, maquillaje súper sutil, mucho rosa y muchas articulaciones además la ropa con mucho peluche.

¿Qué proyectos tienes en puerta ?

- En agosto viajaré a Los Ángeles, donde trabajaré en una producción cinematográfica estaré como caracterizadora, además de posicionar mi marca PH2, que es una productora cinematográfica enfocadas en caracterización.

Fue el pasado 21 de julio cuando la sala del Museo Gurza se abrió al público para conocer la colección de Paulina y las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de conocer la historia de Barbie, mientras que otras recordarán los grandes momentos que vivieron junto a la muñeca más famosa del mundo.

¡Sé lo que quieras ser!, indicó la coleccionista durante el acto protocolario, quien además invitó a sumarse a la iniciativa de donar las muñecas con las que se cuenten en casa para hacer entrega a niñas y niños de Durango.

La euforia por Barbie inició cuando se anunció la llegada de la película que narra la historia de la excéntrica e individualista muñeca que es exiliada de Barbieland a causa de sus imperfecciones. Cuando su mundo natal está en peligro, Barbie regresa sabiendo que lo que la hace diferente también la hace más fuerte.

Los boletos para la función de estreno se agotaron en unas horas, las playeras y vestimenta en color rosa resaltaron por las salas de los cines en todas las ciudades, y Durango no fue la excepción. Es por ello que será hasta el 30 de septiembre que la exposición “Barbie en Durango” esté al alcance de la ciudadanía en el Palacio de los Gurza. La página en Instagram donde se puede contactar a la coleccionista es @barbie.en.durango