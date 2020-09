La decepciones amorosas inspiran a Pablo Cantú

La canción Parte de mí, nace de un cúmulo de experiencias de desencanto que debido a su naturaleza, podrían considerarse como negativas y generar sensaciones desagradables, esto es parte de Polaris, un track que hace que estas vivencias tomen un lado positivo a través del sonido.

Así lo describe Pablo Cantú creador de este concepto musical, quien habla sobre los motivos que inspiraron esta producción y cómo su sonido lo llevó hasta el lugar en donde se gestó su video promocional.

“Habla de una combinación de separaciones que tuve en su momento, uno como que se agarra de varios recuerdos para escribir una canción. Es sobre sensaciones, mostrando una forma muy linda de despedirse. Escuchar los ritmos de la canción me trajo imágenes de una reserva natural al lado de Catemaco, donde pude también hacer algo que se alineara con los tiempos que vivimos, invitando al retiro, a la soledad y a la contemplación”.

Con Polaris, Pablo Cantú se permite explorar una nueva faceta en su carrera musical, encontrando sensaciones muy diferentes a las que vive en Reyno, agrupación de la que forma parte en compañía de Christian Jean. “En Reyno hay otro tipo de libertad y otro tipo de aprendizaje, pero al final, compartes con alguien lo que piensas, acá solamente necesito darme luz verde yo mismo”.

Para poder entregarse por completo a su público, el músico aprendió a encontrar los principios que hacen que su verdadera esencia se refleje a través de las canciones y entregar así, trabajos cargados de sentimiento y honestidad.

”Me gusta mucho que hable mi subconsciente, hay un estado cuando uno practica un arte con suficiente disciplina, en donde hay algo más profundo que lo consciente tomando decisiones, entonces buscó llevarme ese estado donde llegan cosas, en las que puedo escribir”, destacó.

Pablo Cantú asegura que con Polaris, se está permitiendo acercase a métodos de exploración musical en los que se permite alejarse lo más posible de aquello que la industria musical está explotando en la actualidad.

“Yo lo que quiero es dejar un legado de muchísima diversidad, de mucha libertad, de la exploración, yo no voy a defender un género, una forma de hacer las cosas, sino que quiero ser tan amplio en mi exploración como sea posible, en el caso de Parte de mí, son ritmos tropicales con tintes psicodélicos, letras que hablan del desapego, con un video de contemplación de la naturaleza y me gusta sentir que tengo este espacio donde no tengo que encajar en nada”, subrayó.